Впервые для iPad новый iPad mini поддерживает технологию 5G, предлагая клиентам еще более высокую производительность со скоростью загрузки до 3,5 Гбит / с. Apple заявляет, что даже при использовании 5G новый iPad mini обеспечивает «автономную работу в течение всего дня».В источнике
Вуд привел неутешительный рост занятости в августе и ослабление показателей индекса потребительских цен как признаки того, что экономика Соединенных Штатов будет расти быстрее, чем многие аналитики Уолл-стрит предсказывали в начале года.