Впервые для iPad новый iPad mini поддерживает технологию 5G, предлагая клиентам еще более высокую производительность со скоростью загрузки до 3,5 Гбит / с. Apple заявляет, что даже при использовании 5G новый iPad mini обеспечивает «автономную работу в течение всего дня».

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