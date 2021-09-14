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Apple представила обновленный iPad Mini шестого поколения

Впервые для iPad новый iPad mini поддерживает технологию 5G, предлагая клиентам еще более высокую производительность со скоростью загрузки до 3,5 Гбит / с. Apple заявляет, что даже при использовании 5G новый iPad mini обеспечивает «автономную работу в течение всего дня».В источнике

Подробнее о событии

Apple представила свой новый планшет iPad
RT на русском13:45
Apple презентовала новое поколение планшетов iPad
ТАСС13:44
Apple представила iPad на процессоре iPhone 11 и iPad mini c 5G
РИА Новости13:17
Apple представила новые iPad и iPad mini
Коммерсантъ13:27
Apple представила планшет iPad mini с тонкими рамками и поддержкой 5G
Lenta.ru13:25
Представлен планшет Apple iPad mini
iXBT.com14:38
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