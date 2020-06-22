Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruApple провела крупнейшую презентацию

1. Apple провела крупнейшую пресс-конференцию в истории 22 июня Apple провела презентацию, открывающую конференцию разработчиков WWDC. Как обычно, основная часть мероприятия была посвящена новым версиям операционных систем iOS, iPadOS, macOS и других.
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Apple представила новую ОС для iPhone с виджетами и синхронным переводчиком

ТАССвчера в 15:02

Apple представила новую операционную систему iOS 14

РИА Новостивчера в 14:52

WWDC 2020 — все анонсы Apple

Игромания.рувчера в 12:42

Apple представила новую ОС для iPhone

РБКвчера в 13:50

В iOS 14 наконец-то появилось то, что давно было в Android и что много лет просили владельцы iPhone. Теперь звонилка не перекрывает весь экран

iXBT.comвчера в 14:19

WWDC 2020: Apple добавила в tvOS 14 поддержку PiP, Xbox Adaptive Controller и нескольких пользователей

3DNewsвчера в 14:49

Apple представила iOS 14

The GEEKвчера в 14:19
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

REGNUM вчера в 10:38
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Экономика

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, так как многие инвесторы сохраняли веру в признаки восстановления экономики, даже несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах.
ПРАЙМ вчера в 19:33
Политика

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
9
Общество

Где в Кузбассе за сутки нашли новых пациентов с коронавирусом

На 23 июня в Кузбассе специалисты зарегистрировали 1424 граждан с коронавирусом. Из них 543 человека пошли на поправку, ещё восемь умерли.
ВашГород.ру 00:17
8
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка

По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАСС вчера в 12:20
3
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
107
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с иномаркой и перевернулась в Кемерово

Газета.Ru 00:01
3
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
511
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
2,3K
Здоровье

В России вдвое выросло число тех, кто знаком с больными коронавирусом

Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%. Каждый десятый заявил, что его знакомые были госпитализированы с подозрением на коронавирус, 13,3% знают людей, контактировавших с заболевшими.
Новый День 01:13
41
Политика

Обнародована вторая часть бесед якобы Порошенко и Байдена

Независимый депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал в понедельник, 22 июня, вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году.
Известия вчера в 08:52
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Происшествия

В Брянске дорогу на улице Октябрьской перегородило упавшее дерево

Штормовой ветер обрушил несколько деревьев. В районе дома 23 на улице Октябрьской упавший ствол перегородил часть дороги.
Городской32 (Брянск) 01:28
Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 21 июня в 07:42
20K
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
611
Армия и оружие

Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ

Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47
Политика

В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи

Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста вчера в 09:28
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1K
Происшествия

За сутки умерли от коронавируса четверо новосибирцев

Подтверждена смерть еще четверых жителей Новосибирска от коронавируса.
Atas.info 00:19
8
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,8K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере

Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:55
2
Общество

В Свердловской области продлили меры по коронавирусу

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru вчера в 14:11
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Технологии

Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Самым мощным суперкомпьютером в мире стал японский компьютер "Фугаку".
ПРАЙМ 01:44
3
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
630
Кино

Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Piter.tv вчера в 07:47
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Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией.
РБК вчера в 19:46
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Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
15
Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Футбол

Спортивный врач: «Решение „Уфы“ соответствует европейским нормам и здравому смыслу»

«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде — Их решение рискованное, но соответствует европейскими нормам и, мать его, здравому смыслу, — написал Рыженко в своем Telegram-канале.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
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