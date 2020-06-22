Гаджеты
Lenta.ruApple провела крупнейшую презентацию
1. Apple провела крупнейшую пресс-конференцию в истории 22 июня Apple провела презентацию, открывающую конференцию разработчиков WWDC. Как обычно, основная часть мероприятия была посвящена новым версиям операционных систем iOS, iPadOS, macOS и других.
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Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
REGNUM вчера в 10:38
Экономика
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник
Американские фондовые индексы выросли в понедельник, так как многие инвесторы сохраняли веру в признаки восстановления экономики, даже несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах.
ПРАЙМ вчера в 19:33
Политика
Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
Общество
Где в Кузбассе за сутки нашли новых пациентов с коронавирусом
На 23 июня в Кузбассе специалисты зарегистрировали 1424 граждан с коронавирусом. Из них 543 человека пошли на поправку, ещё восемь умерли.
ВашГород.ру 00:17
Происшествия
На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка
По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАСС вчера в 12:20
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Здоровье
В России вдвое выросло число тех, кто знаком с больными коронавирусом
Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%. Каждый десятый заявил, что его знакомые были госпитализированы с подозрением на коронавирус, 13,3% знают людей, контактировавших с заболевшими.
Новый День 01:13
Политика
Обнародована вторая часть бесед якобы Порошенко и Байдена
Независимый депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал в понедельник, 22 июня, вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году.
Известия вчера в 08:52
Происшествия
В Брянске дорогу на улице Октябрьской перегородило упавшее дерево
Штормовой ветер обрушил несколько деревьев. В районе дома 23 на улице Октябрьской упавший ствол перегородил часть дороги.
Городской32 (Брянск) 01:28
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 21 июня в 07:42
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47
Политика
В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи
Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста вчера в 09:28
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Происшествия
За сутки умерли от коронавируса четверо новосибирцев
Подтверждена смерть еще четверых жителей Новосибирска от коронавируса.
Atas.info 00:19
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:55
Общество
В Свердловской области продлили меры по коронавирусу
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru вчера в 14:11
Технологии
Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире
Самым мощным суперкомпьютером в мире стал японский компьютер "Фугаку".
ПРАЙМ 01:44
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
Кино
Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»
Piter.tv вчера в 07:47
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией.
РБК вчера в 19:46
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Футбол
Спортивный врач: «Решение „Уфы“ соответствует европейским нормам и здравому смыслу»
«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде — Их решение рискованное, но соответствует европейскими нормам и, мать его, здравому смыслу, — написал Рыженко в своем Telegram-канале.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10