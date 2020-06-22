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Происшествия На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом. 3

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