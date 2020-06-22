Гаджеты
RT на русскомApple представила операционную систему iOS 14
Компания Apple представила обновлённую операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone.
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Экономика
Российские банки не будут вводить комиссии за переводы через банкомат
Российские банки не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные переводы для физлиц, в том числе через банкомат, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 10:30
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Футбол
34 года назад Марадона забил гол века (видео)
Sportmail.ru 10:28
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Шоу-бизнес
Семья Малининых посетила концерт Нетребко
«Очень приятно было познакомиться с семьей Александра Малинина, я и вся моя семья многие годы являемся поклонниками его таланта!» — сообщила Нетребко.
WomanHit.ru вчера в 16:04
Политика
Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз
Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 18:58
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
Экономика
Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже
Mail.ru Group подала необходимые документы для листинга на Московской бирже своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 07:22
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
Космос
Что, если бы мы смогли создать антигравитацию?
Антигравитация, как следует из названия, является гипотетическим средством противодействия эффектам гравитации.
V-kosmose.com 02:00
Политика
МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене
В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
RT на русском 14:23
Происшествия
Ночь на севшем на мель катере провели мужчина с ребенком в ЕАО
Мужчина с семилетним ребёнком провели ночь на воде, прежде чем позвонить спасателям, сообщили ИА ЕАОМеdіа в МЧС ЕАО.
EAOmedia.ru 20:04
Здоровье
В Челябинском онкоцентре выявлен крупный очаг коронавируса
Глава региона дал необходимые поручения медицинскому блоку правительства области. «Вечерний Челябинск» следит за развитием ситуации.
Вечерний Челябинск 05:02
Гаджеты
Официально: Apple переводит Mac на собственные процессоры
Обычные пользователи смогут купить компьютер Mac с собственным процессором Apple до конца 2020 года.
Вести.Ru 15:12
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 13:47
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Космос
NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна
Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
Популярная механика 04:52
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
Шоу-бизнес
Данила Козловский умилил фанатов снимком с трехмесячной дочкой
Снимок умилил подписчиков, многие отметили, что роль отца очень идет Даниле, об этом сообщает «7Дней».
Privet-Rostov.ru 03:38
Кино
Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»
Культуромания 03:01
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Политика
Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
Здоровье
Российским медикам могут разрешить приватизировать служебное жилье
Согласно проекту, льгота на жилье будет распространяется на медицинских работников первичного звена, которые проживают и работают не менее 15 лет на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа и в городах с численностью населения до 50 тысяч человек.
Севастополь.ру 12:10
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову
Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU 09:23