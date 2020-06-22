Гаджеты
КоммерсантъApple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Политика
Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Финансы
Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года
Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.
News.ru 20:37
Политика
Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Происшествия
Ещё 6 пациентов с коронавирусом скончались в Иркутской области
Tkgorod.ru 20 июня в 00:03
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 05:18
Общество
Южносахалинцам напоминают о масочном режиме
Жителям Южно-Сахалинска напоминают о действующем масочном режиме и необходимости пользоваться средствами защиты органов дыхания в местах общего пользования.
Сахалин.Инфо 19:50
Армия и оружие
Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»
Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами". Об этом сообщили журналисты из The National Interest.
Piter.tv 03:47
Авто
Жителей Иркутской области приглашают на онлайн-презентацию нового Renault Kaptur
23 июня жителям Иркутской области предлагают присоединиться к онлайн-презентации нового Renault Kaptur.
Твой Иркутск 22:40
Политика
США объявили четыре китайских СМИ иностранными миссиями
Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным миссиям».
РБК 21:35
Здоровье
Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 23 июня
Режим самоизоляции в Волгоградской области действует уже почти три месяца и продлится по 22 июня 2020 года включительно.
КП - Волгоград 11:27
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Мадуро заявил о готовности к разговору с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к разговору с американским коллегой Дональдом Трампом, если в этом будет необходимость.
Российская газета 20:15
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Политика
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru 22:16
Происшествия
Минэнерго взяло на контроль ситуацию с утечкой топлива в Якутии
Газета.Ru вчера в 17:33
Космос
NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна
Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
Популярная механика 04:52
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58