Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.

Экономика «Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки» Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. 15

Финансы Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года. 1

Политика Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны. 24

Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 77

Экономика России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года. 60

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 30

Общество Южносахалинцам напоминают о масочном режиме Жителям Южно-Сахалинска напоминают о действующем масочном режиме и необходимости пользоваться средствами защиты органов дыхания в местах общего пользования.

Авто Жителей Иркутской области приглашают на онлайн-презентацию нового Renault Kaptur 23 июня жителям Иркутской области предлагают присоединиться к онлайн-презентации нового Renault Kaptur.

Политика Мадуро заявил о готовности к разговору с Трампом Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к разговору с американским коллегой Дональдом Трампом, если в этом будет необходимость. 2

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 972

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 91