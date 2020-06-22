Гаджеты
RT на русскомApple представила операционную систему iOS 14
Компания Apple представила обновлённую операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone.
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Теннис
У Чорича обнаружен коронавирус. Он тоже был на турнире Джоковича
Спорт-Экспресс вчера в 03:53
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» раскритиковал нового руководителя
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова и заявил о "случайно присосавшихся к шоу" людях.
РИА Новости 00:13
Баскетбол
Первый игрок НБА официально отказался от участия в рестарте сезона
Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс отказался участвовать в рестарте сезона НБА-2019/2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Чемпионат вчера в 11:06
Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Минтруде Башкирии разъяснили, что оплата работникам за 24 июня поступит, как за обычный рабочий день.
ToDay News Ufa 00:14
Игры
Оптимизировали – версию The Last of Us Part II от 2018 года сравнили с финальным релизом
На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появился ролик, в котором сравнивается демонстрация The Last of Us Part II, показанная в рамках Е3 2018 года, с финальной версией игры.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Здоровье
Новых случаев заражения коронавирусом в Хакасии стало меньше
Двое, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, приехали в наш регион из Красноярска.
Юг Сибири вчера в 22:44
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Наука
Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании
Ученые предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после расставания можно будет определить по функциональным связям мозга: для этого они провели фМРТ в состоянии покоя.
N+1 вчера в 05:31
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Авто
Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 21 июня в 11:55
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной
Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
Общество
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
Кино
НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»
Вокруг ТВ вчера в 05:31
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет провести референдум по вопросу пересмотра Конституции страны. Об этом в сообщает телеканал NHK.
Piter.tv 21 июня в 10:25
Футбол
Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА
П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста вчера в 13:49
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском вчера в 11:38
Экономика
Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже
Mail.ru Group подала необходимые документы для листинга на Московской бирже своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ вчера в 07:22
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47
Политика
ДНР открыла границы с Россией: кому разрешен въезд и выезд
Согласно поправкам, выезд в Россию разрешен людям, которые имеют российское гражданство независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории РФ.
КП - Донецк вчера в 11:04
Наука
Этнические различия обнаружили в симптомах коронавируса
Международная группа исследователей пришла к следующему выводу: при новом типе коронавируса (2019-го года) люди европейского происхождения лишаются обоняния и вкуса намного чаще, чем другие этнические группы, примерно в три раза, чем остальные инфицированные.
ToDay News Ufa 20 июня в 04:40
Технологии
На платформе i.moscow создан первый межотраслевой кластер
На платформе i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54