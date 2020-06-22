Гаджеты

RT на русскомRT на русскомApple представила операционную систему iOS 14

Компания Apple представила обновлённую операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone.
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Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова и заявил о "случайно присосавшихся к шоу" людях.
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Общество

Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня

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ToDay News Ufa 00:14
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На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появился ролик, в котором сравнивается демонстрация The Last of Us Part II, показанная в рамках Е3 2018 года, с финальной версией игры.
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Новых случаев заражения коронавирусом в Хакасии стало меньше

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Наука

Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании

Ученые предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после расставания можно будет определить по функциональным связям мозга: для этого они провели фМРТ в состоянии покоя.
N+1 вчера в 05:31
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
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Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

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НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»

Вокруг ТВ вчера в 05:31
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Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
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Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет провести референдум по вопросу пересмотра Конституции страны. Об этом в сообщает телеканал NHK.
Piter.tv 21 июня в 10:25
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Футбол

Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА

П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста вчера в 13:49
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В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
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Общество

Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском вчера в 11:38
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Экономика

Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже

Mail.ru Group подала необходимые документы для листинга на Московской бирже своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ вчера в 07:22
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Армия и оружие

Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ

Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47
Политика

ДНР открыла границы с Россией: кому разрешен въезд и выезд

Согласно поправкам, выезд в Россию разрешен людям, которые имеют российское гражданство независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории РФ.
КП - Донецк вчера в 11:04
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Наука

Этнические различия обнаружили в симптомах коронавируса

Международная группа исследователей пришла к следующему выводу: при новом типе коронавируса (2019-го года) люди европейского происхождения лишаются обоняния и вкуса намного чаще, чем другие этнические группы, примерно в три раза, чем остальные инфицированные.
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На платформе i.moscow создан первый межотраслевой кластер

На платформе i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
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В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
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