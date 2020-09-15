Apple представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air
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Apple в ходе презентации 15 сентября представил обновленную версию планшета iPad восьмого поколения. Планшет обзавелся процессором A12 Bionic, который сможет обрабатывать до 5 трлн операций в секунду. Новая батарея позволит пользоваться iPad до суток без подзарядки, обещают в Apple.В источнике
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