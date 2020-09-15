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Фонтанка.Ру
Фонтанка.Ру

Apple представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air

Apple в ходе презентации 15 сентября представил обновленную версию планшета iPad восьмого поколения. Планшет обзавелся процессором A12 Bionic, который сможет обрабатывать до 5 трлн операций в секунду. Новая батарея позволит пользоваться iPad до суток без подзарядки, обещают в Apple.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Apple презентовала новые iPad

Интерфаксвчера в 15:08
Коммерсантъ

Презентация Apple

Коммерсантъвчера в 15:31
iXBT.com

Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков

iXBT.comвчера в 14:43
РИА Новости

Apple показала новый планшет iPad Air

РИА Новостивчера в 14:04
ТАСС

Apple представила новое поколение iPad Air

ТАССвчера в 15:00
Игромания.ру

Apple показала iPad 8th Gen и новый iPad Air с USB Type-C

Игромания.рувчера в 14:17
3DNews

Apple представила iPad Air 4 с дизайном iPad Pro и более мощным процессором — новейшим 5-нм Apple A14

3DNewsвчера в 15:07

«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новостивчера в 09:56

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Диетолог развеял миф о «безвредной» сладости

Что касается содержащегося в мармеладе фруктового пюре или сока, это быстрые углеводы, причем в сладости отсутствует клетчатка, которая есть в натуральных фруктах — в этом отношении мармелад менее полезен, рассказал Кузьменко.
Вечерняя Москва20:17

Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — рассказали в министерстве.
Татар-информвчера в 00:40
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Дмитрий Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру

«Роскосмос» планирует возобновить миссию по исследованию Венеры после того, как астрономы нашли в ее атмосфере биомаркеры, которые свидетельствуют о возможном существовании жизни на этой планете, заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.
Live24вчера в 08:45
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