Apple представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air
Смотрите также
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
Тарзан официально признался в измене
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Стало известно, что было в папке у Ефремова на заседании суда
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Дзюба занял третье место в списке бомбардиров «Зенита»
Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»
Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма
Цены на нефть Brent упали до $39,72
Волк из «Ну, погоди» заговорит голосом Гарика Харламова
Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального
Apple представила новые модели умных часов
Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
Apple назвала цены на новые Watch и iPad в России
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»
Apple представила новые модели умных часов
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Сугу
В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию
Названы пять важных изменений в ПДД
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа
Apple в ходе презентации 15 сентября представил обновленную версию планшета iPad восьмого поколения. Планшет обзавелся процессором A12 Bionic, который сможет обрабатывать до 5 трлн операций в секунду. Новая батарея позволит пользоваться iPad до суток без подзарядки, обещают в Apple.В источнике
Подробнее о событии