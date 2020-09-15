Будьте в Плюсе
Главное
Технологии
США
Технологии
Интересное
Технологии
Политика
Технологии
Общество
Технологии
Экономика
Технологии
В мире
Технологии
Спорт
Технологии
Происшествия
Технологии
Культура
Технологии
Технологии
Наука
Авто
Технологии
Фонтанка.Ру
Фонтанка.Ру

Apple представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air

Apple в ходе презентации 15 сентября представил обновленную версию планшета iPad восьмого поколения. Планшет обзавелся процессором A12 Bionic, который сможет обрабатывать до 5 трлн операций в секунду. Новая батарея позволит пользоваться iPad до суток без подзарядки, обещают в Apple.В источнике
Подробнее о событии
Evo-rus.com

Apple показала iPad Air 4-го поколения, который похож на iPad Pro

Evo-rus.com00:37
Игромания.ру

Apple показала iPad 8th Gen и новый iPad Air с USB Type-C

Игромания.рувчера в 14:17
iXBT.com

Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков

iXBT.comвчера в 14:43
РИА Новости

Apple показала новый планшет iPad Air

РИА Новостивчера в 14:04
ТАСС

Apple представила новое поколение iPad Air

ТАССвчера в 15:00
3DNews

Apple представила iPad Air 4 с дизайном iPad Pro и более мощным процессором — новейшим 5-нм Apple A14

3DNewsвчера в 15:07
ITZine.ru

Apple показала новый мощный iPad Air 2020

ITZine.ruвчера в 14:14

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
526

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента.
МонаВиставчера в 15:11
1,9K

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
1

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма

"Часть уголовных дел - в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ", - сообщил глава СК.
РИА Новости00:46
1

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
8

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
840

Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.
RT на русском00:37
70