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Фонтанка.Ру
Фонтанка.Ру

Apple представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air

Apple в ходе презентации 15 сентября представил обновленную версию планшета iPad восьмого поколения. Планшет обзавелся процессором A12 Bionic, который сможет обрабатывать до 5 трлн операций в секунду. Новая батарея позволит пользоваться iPad до суток без подзарядки, обещают в Apple.В источнике
Подробнее о событии
iXBT.com

Представлен недорогой Apple iPad 8 на базе SoC Apple A12, с поддержкой Apple Pencil и портом USB-C

iXBT.com13:53
ТАСС

Apple представила обновленный iPad 8

ТАСС14:07
РИА Новости

Новый Apple iPad получил старый дизайн, а iPad Air 2020 сильно улучшили

РИА Новости14:04
Игромания.ру

Apple показала iPad 8th Gen и новый iPad Air с USB Type-C

Игромания.ру14:17
Коммерсантъ

Apple представила новые iPad

Коммерсантъ13:44
РБК

Apple показала новые часы и iPad

РБК13:24
3DNews

Китайский клон iPhone 12 Pro выйдет раньше оригинального смартфона. Без чёлки и на Android

3DNews11:39

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русском14:33
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известия07:03
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