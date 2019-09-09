Гаджеты
ТАССApple представит новые модели iPhone
Компания Apple проведет во вторник презентацию, на которой, по словам экспертов, будут представлены новые модели смартфона iPhone.
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Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности . Предупреждение действует до 10:00 10 сентября.
Коммерсантъ вчера в 02:52
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Армия и оружие
СК предъявил обвинение двум украинским военным из-за обстрелов в Донбассе
Российские следователи заочно предъявили им обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
РИА Новости 04:20
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
РФС заключил партнёрское соглашение с «Магнитом»
Российский футбольный союз заключил партнёрское соглашение с ритейл-группой «Магнит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Чемпионат 04:57
Политика
В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Происшествия
В Сочи во время пожара в частном доме погибла девушка
Деловая газета. Юг 02:21
Баскетбол
Энес Кантер принял участие в реслинг-шоу в «Мэдисоне» в майке «Бостона»
Центровой «Селтикс» Энес Кантер вернулся на нью-йоркскую арену «Мэдисон Сквер Гарден» для участия в реслинг-шоу.
Sports.ru 04:18
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03
Общество
В Екатеринбурге внесли корректировки в опрос по строительству храма
В Екатеринбурге депутаты гордумы поддержали предложенные мэрией изменения в положение о проведениях опросов населения в муниципалитете.
REGNUM 02:53
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшего в лесах Иркутской области подростка
"Четыре спасателя Пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудник полиции, совершая облет местности в Нижнеудинском районе на вертолете Ми-8 МЧС России, обнаружили пропавшего 17-летнего подростка, который потерялся в лесном массиве в районе 71 километра автодороги Нижнеудинск - Нерса 7 сентября", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:31
Футбол
Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном
Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Авто
АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году
Автоновости дня 04:45
Политика
Путин помиловал десять выданных Украине заключённых
Президент России Владимир Путин помиловал десять украинских граждан из 35 выданных Незалежной в рамках договорённостей о взаимном обмене.
News.ru 03:57
Футбол
Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком»
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.
Газета.Ru 04:54
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Порошенко не пришел на очередной допрос
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко во вторник, 10 сентября, снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Известия 04:54
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Экономика
В SWIFT не считают криптовалюты конкурентом. Их назвали бесполезными
Единственная криптовалюта, которая имеет какой-либо потенциал, это Libra от Facebook, считают в международной межбанковской системе SWIFT.
РБК 05:12
Футбол
Сборная России прилетела в Москву после победы над Казахстаном
Футболисты сборной России вернулись в Москву после матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана, который накануне состоялся в Калининграде.
Чемпионат 02:11
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
РИА Новости вчера в 23:10