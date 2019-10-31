Гаджеты

РБКРБКApple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN. В компании объяснили, что речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года.
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с чего всё началось
Владельцы старых моделей iPhone могут испытывать проблемы с местоположением, датой и временем с понедельника, для их решения требуется обновить программное обеспечение, сообщается на сайте
 Apple.
Life.ru17:18

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Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах

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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

РБК15:45

Apple отключит старые смартфоны компании от интернета

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