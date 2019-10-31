Гаджеты
РБКApple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN. В компании объяснили, что речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года.
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с чего всё началось
Владельцы старых моделей iPhone могут испытывать проблемы с местоположением, датой и временем с понедельника, для их решения требуется обновить программное обеспечение, сообщается на сайте Apple.Life.ru17:18
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