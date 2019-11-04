Гаджеты
РБКApple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN. В компании объяснили, что речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года.
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Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
РИА Новости вчера в 15:08
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:12
Религия
Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Газета.Ru 00:53
Общество
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Известия вчера в 17:34
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество
Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег
Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:34
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Наука
Появился шлем для лечения депрессии
В Великобритании и некоторых других западных странах в продаже появился шлем для лечения депрессии.
MedikForum.ru 01 ноября в 03:36
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Lenta.ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности
Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь вчера в 02:59
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Теннис
Надаль стал первой ракеткой мира, Медведев — четвёртый
В обновлённом рейтинге ATP от 4 ноября испанец Рафаэль Надаль обошёл серба Новака Джокович и стал первой ракеткой мира.
Чемпионат 00:18
Происшествия
В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание
Известия вчера в 05:54
Политика
Трамп пригласил лидеров Юго-Восточной Азии на саммит в США
Сообщается, что приглашение американского лидера передал участникам саммита советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
REGNUM 01:02
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости вчера в 19:09
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Футбол
Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
Матч ТВ вчера в 15:55
Здоровье
Названы способы похудения без спорта
Эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям.
Газета.Ru 01:00
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий.
РБК 00:32
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС вчера в 08:51