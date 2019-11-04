Гаджеты

РБКРБКApple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN. В компании объяснили, что речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года.
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Apple пообещала проблемы владельцам старых гаджетов

URA.Ruвчера в 18:30

Apple предупредила владельцев старых гаджетов о возможных сбоях

Российская газетавчера в 19:30

Apple предупредила о сбоях в работе старых моделей iPhone и iPad

ТАССвчера в 18:35

Apple предупредила о сбоях в работе старых моделей iPhone

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Apple предупредила об угрозе сбоя в работе старых моделей iPhone и iPad

РИА Новостивчера в 16:39

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

РБКвчера в 15:45
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:13, Вашингтон
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости вчера в 11:25
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

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Газета.Ru вчера в 10:12
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Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Газета.Ru 00:53
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Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

Известия вчера в 17:34
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Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
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Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:34
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Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула

Московский Комсомолец вчера в 13:02
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Появился шлем для лечения депрессии

В Великобритании и некоторых других западных странах в продаже появился шлем для лечения депрессии.
MedikForum.ru 01 ноября в 03:36
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Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Lenta.ru вчера в 06:48
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Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности

Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь вчера в 02:59
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
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Надаль стал первой ракеткой мира, Медведев — четвёртый

В обновлённом рейтинге ATP от 4 ноября испанец Рафаэль Надаль обошёл серба Новака Джокович и стал первой ракеткой мира.
Чемпионат 00:18
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Известия вчера в 05:54
Политика

Трамп пригласил лидеров Юго-Восточной Азии на саммит в США

Сообщается, что приглашение американского лидера передал участникам саммита советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
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Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости вчера в 19:09
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Автоспорт

Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Футбол

Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
Матч ТВ вчера в 15:55
Здоровье

Названы способы похудения без спорта

Эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям.
Газета.Ru 01:00
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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий.
РБК 00:32
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС вчера в 08:51
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