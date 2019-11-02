Гаджеты

РБКРБКApple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN. В компании объяснили, что речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года.
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Apple предупредила об отключении интернета и навигации на старых iPhone

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