Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN. В компании объяснили, что речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года.

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

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