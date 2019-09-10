Гаджеты
РосбалтApple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса. Так, iPhone 11 представляет собой модернизированную версию прошлогоднего iPhone X. В ней стоит тот же Liquid Retina дисплей 6,1 дюйма и старый дизайн с вырезом в экране.
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Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим заместителем - главным военным прокурором Виктора Чумака, который был депутатом Верховной рады двух предыдущих созывов.
ТАСС 03:59
Происшествия
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7
Ранее у берегов Аляски в 161 км от острова Амактигнак произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,4. Кроме того, 5 сентября сейсмологи зафиксировали подземные толчки возле побережья США в штате Орегон.
RuNews24.ru 02:00
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.
ТАСС вчера в 20:04
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Российская газета 03:21
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Космос
Черная дыра средней массы бросает звезду через Млечный Путь
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Политика
США перестали быть защитником Европы, заявила Меркель
По словам Меркель, Европа и США связаны ценностями, однако автоматическим защитником Европы Вашингтон больше не является.
REGNUM 03:44
Экономика
Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров
По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
REGNUM вчера в 21:36
Футбол
Санчо может сменить Дортмунд на Манчестер
19-летний английский вундеркинд Джейдон Санчо следующим летом может сменить прописку.
Газета.Ru 03:05
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Компания Oppo представила новый смартфон A9. Как сообщает iXBT, новинка будет оборудована платформой Qualcomm Snapdragon 665.
UfacityNews.ru 02:22
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией
Сборная Украины на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии (2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Днепр-Арене».
LiveSport.ru вчера в 16:21
Политика
Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Космос
На МКС впервые в истории замесили цемент
Южный Федеральный вчера в 13:37
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова появилось в Сети
В Интернете появилось свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали своим гостям.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Политика
Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями
По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Транспорт
На Крымском мосту начали монтаж железнодорожной автоматики
Строители железнодорожной части Крымского моста приступили к монтажу систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Российская газета 03:25