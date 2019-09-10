Apple сегодня показала новейшие iPhone модельного ряда 2019 года. Первым в линейке стал iPhone 11. Диагональ его Liquid Retina-экрана равна 6,1 дюйма, оснащён всё-таки двойной камерой, но расположенной в квадратном модуле.

Общество Медведев высказался о короткой рабочей неделе Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Политика В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.

Наука Квантовый мониторинг запустил спонтанное нарушение симметрии в цепочке спинов Физики из США, Аргентины и Испании предложили новый механизм спонтанного нарушения симметрии, связанный с измерениями квантового состояния системы.

Шоу-бизнес Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Политика НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.

Происшествия В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.

Политика Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Политика Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Политика Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.

Гаджеты Твердотельные накопители Patriot Viper VP4100 оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4 Компания Patriot Memory сообщила о выпуске твердотельных накопителей Viper VP4100, которые оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4.

Политика «Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.

Авто Hyundai Veloster N переделали в гоночный электромобиль Основанный на дорожном Veloster N, модель ETCR радикально отличается, поскольку он оснащен четырьмя электромоторами, установленными в средней части, и задним приводом.

Общество Медведев предложил «идею» для снижения абортов При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Здоровье Минздрав рассказал о снижении потребления алкоголя в России Потребление алкоголя в России составляет около 9,7 литров на человека, это немало, но не 18 литров, как было раньше, заявил в своём Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Футбол Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.

Наука Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.

Происшествия У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Происшествия В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.