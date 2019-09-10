Гаджеты

FerraFerraApple представила новый iPhone 11

Apple сегодня показала новейшие iPhone модельного ряда 2019 года. Первым в линейке стал iPhone 11. Диагональ его Liquid Retina-экрана равна 6,1 дюйма, оснащён всё-таки двойной камерой, но расположенной в квадратном модуле.
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Apple представила три новых iPhone

РБКвчера в 14:53

Представлены новые iPhone

Московский Комсомолец02:33

Держат лицом: чем новые смартфоны Apple отличаются от старых

Известиявчера в 17:01

Компания Apple представила три новых iPhone

РИА Новостивчера в 14:16

«К сожалению, Apple не держит марку. 100 тысяч за флагманский iPhone – это дешево»

БИЗНЕС Online04:28

IPhone 11 подождет покупателей

Коммерсантъвчера в 16:19

Apple представила новые iPhone и назвала цены на них в России

RT на русскомвчера в 14:53
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом

Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика

Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Политика

В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова

В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Наука

Квантовый мониторинг запустил спонтанное нарушение симметрии в цепочке спинов

Физики из США, Аргентины и Испании предложили новый механизм спонтанного нарушения симметрии, связанный с измерениями квантового состояния системы.
N+1 05 сентября в 20:02
Шоу-бизнес

Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак

Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.
Телепрограмма вчера в 02:27
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Политика

НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Происшествия

В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри

Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.
РИА Новости 06:55
Политика

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
РИА Новости 06:12
Политика

Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 11:53
Политика

Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Гаджеты

Твердотельные накопители Patriot Viper VP4100 оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4

Компания Patriot Memory сообщила о выпуске твердотельных накопителей Viper VP4100, которые оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4.
iXBT.com 02:31
Политика

«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации

Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Авто

Hyundai Veloster N переделали в гоночный электромобиль

Основанный на дорожном Veloster N, модель ETCR радикально отличается, поскольку он оснащен четырьмя электромоторами, установленными в средней части, и задним приводом.
SpeedMe вчера в 08:36
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

RT на русском 06:16
Общество

Медведев предложил «идею» для снижения абортов

При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Здоровье

Минздрав рассказал о снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России составляет около 9,7 литров на человека, это немало, но не 18 литров, как было раньше, заявил в своём Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Rambler News Service 06:49
Футбол

Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
RT на русском 06:42
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Наука

Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле

Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Происшествия

У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми

Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
РИА Новости 04:51
Спорт

Шубенков: во властные верха лезть очень сильно не хочу

РИА Новости 06:50
Происшествия

В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская: «Наигралась в актерскую профессию»

Боярская не делает из этого тайны и уверяет: все дело в любви к себе. Елизавета Боярская улетела с детьми в отпуск.
StarHit.ru вчера в 21:30
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