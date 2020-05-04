Гаджеты

The GEEKThe GEEKApple выпустила 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Apple анонсировала обновленную линейку 13-дюймовых MacBook Pro. В них нет клавиатуры с механизмом «бабочка» и появилась физическая кнопка Escape. Базовая комплектация MacBook Pro 13 2020 года оснащена процессором Intel Core i5 восьмого поколения с частотой 1,4 ГГц.
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Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем

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Apple представила обновленную модель MacBook Pro 13

РЕН ТВвчера в 09:27

Apple представила MacBook Pro 13" с "правильной" клавиатурой, удвоенной памятью и 4-ядерными процессорами

Вести.Ruвчера в 11:52

Apple представила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов

ТАССвчера в 11:50

Apple выпустила новый Macbook Pro

Lenta.ruвчера в 10:28

Apple представила обновленную модель ноутбука MacBook Pro c 13-дюймовым экраном

Коммерсантъвчера в 15:35

Apple представила новый MacBook Pro 13 и назвала цены в России

Российская газетавчера в 09:18
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