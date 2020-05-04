Гаджеты
The GEEKApple выпустила 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Apple анонсировала обновленную линейку 13-дюймовых MacBook Pro. В них нет клавиатуры с механизмом «бабочка» и появилась физическая кнопка Escape. Базовая комплектация MacBook Pro 13 2020 года оснащена процессором Intel Core i5 восьмого поколения с частотой 1,4 ГГц.
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Apple представила обновленную модель ноутбука MacBook Pro c 13-дюймовым экраном
Коммерсантъвчера в 15:35
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
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