Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple представила новую операционную систему iOS 14

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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WWDC 2020 — все анонсы Apple

Игромания.ру12:42
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Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Общество

Российский ЛГБТ-активист смог оформить в ФНС налоговый вычет на мужа

Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование жизни своего супруга Кирилла Федорова.
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Общество

Нурмагомедов сообщил новые данные о состоянии отца

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Lenta.ru 15:21
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В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
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Общество

В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
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Космос

Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Вести.Ru 20 июня в 09:15
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Интерфакс 11:05
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича

Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета вчера в 13:30
Здоровье

Попова сделала заявление о начале следующего учебного года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
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Кино

Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова

Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
Inc-news.ru 15:57
Общество

Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников

Саудовская Аравия из-за распространения коронавируса нового типа отменила хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для иностранных паломников.
Парламентская газета 15:28
Технологии

Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов

Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях.
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Технологии

WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur

Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru 14:12
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Политика

Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД

Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 14:09
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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
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Футбол

Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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Происшествия

Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

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Наука

Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита

В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.
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Менее половины москвичей готовы поддержать поправки в Конституцию

Четыре из пяти москвичей понимают, что поправки в Конституцию ведут к обнулению президентских сроков Владимира Путина, показало исследование.
Ведомости 09:00
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Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
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Общество

МВД прекратило дело о правах на Nginx

Следственный департамент МВД РФ по Москве прекратили уголовное дело о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Свинцова.
Коммерсантъ 15:57
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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем

Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
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Политика

США ограничат выдачу виз до конца года

Американские власти приостановят выдачу ряда виз до конца 2020 года, также планируется продлить запрет на въезд для некоторых категорий держателей грин-карт.
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Марк Хэмилл тайно сыграл в «Мандалорце»

Американский актёр Марк Хэмилл появился в сериале «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».
News.ru 11:09
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Общество

Салют 24 июня в Москве начнется в 23:00

Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час: 24 июня он начнется в 23:00 мск.
ТАСС 15:39
Общество

Особое мнение: Андрей Колесников

В перерыве, который шел в Ютуб-эфире или Яндекс-эфире для зрителей, мы говорили о книгах, которые рекомендует Андрей Колесников.
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