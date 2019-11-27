Политика

КоммерсантъКоммерсантъApple сделала Крым российским в приложении «Погода»

Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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Леонид Левин
Можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствии состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации. Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке.
— Леонид Левин, депутатРадио Sputnik 07:29
с чего всё началось

Apple признала Крым российским

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ - ИФ) - Крым - и города федерального значения - Севастополя (в продуктах компании - ИФ). (Названия - ИФ) приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам в среду.
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