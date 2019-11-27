"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ - ИФ) - Крым - и города федерального значения - Севастополя (в продуктах компании - ИФ). (Названия - ИФ) приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам в среду.

с чего всё началось

Можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствии состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации. Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке.

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