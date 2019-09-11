Гаджеты

PopcakePopcakeКомпания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой

Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса. Транслировалось мероприятие на официальном сайте.
Читать в источнике
Комментировать236

Подробнее о событии

Эксперт по гаджетам оценил «яблочные» новинки

Народные новостивчера в 06:19

Apple запустит программу Trade In для iPhone 11 и iPhone 11 Pro

iReactorвчера в 04:27

Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Газета.Ruвчера в 09:17

Apple представила три новых iPhone

РБК10 сентября в 14:53

Apple представила новые модели смартфонов

Эхо Москвы10 сентября в 14:32

В Apple назвали минимальную цену нового iPhone в России

ТАСС10 сентября в 16:52

Компания Apple представила три новых iPhone

РИА Новости10 сентября в 14:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей

RT на русском 02:56
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Армия и оружие

В Британии назвали самое опасное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика

Пауэр рассказала, как голосовала против России в ООН вопреки приказу из США

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах утверждает, что ослушалась указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.
РИА Новости 01:13
Политика

Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие

ВВС Индии решили купить еще 33 российских истребителя

Как сообщает The Economic Times, представители ВВС Индии намерены выступить с предложением о приобретении 33 новых многоцелевых истребителей, в том числе 21 – Миг-29 и 12 – Су-30МКИ.
ИнфоШОС вчера в 07:52
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Гаджеты

Samsung PlayGalaxy Link — запущен конкурент Steam Link

В США и Южной Корее запущена бета-версия приложения Samsung PlayGalaxy Link.
Игромания.ру вчера в 16:36
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр вчера в 04:49
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Авто

Названы лучшие коммерческие автомобили года в России

Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».
Автоновости дня вчера в 11:15
Происшествия

В центре Улан-Удэ Росгвардия разогнала митинг

RuNews24.ru 02:36
Политика

В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Экономика

Правительство изменило пенсионную реформу

Новую модель пенсионной накопительной системы презентовал Минфин девятого сентября, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «Свободная Пресса».
Deita.ru вчера в 08:01
Наука

Из-за таяния вечной мерзлоты в арктической зоне появились «оазисы»

Со временем нарушенная вечная мерзлота в процессе таяния начала отдавать почве элементы минерального питания, которые содержались в глубоких мерзлых слоях, и это обогатило почвы.
Портал Поиск вчера в 07:24
Финансы

В ПФР рассказали, на сколько подрастут пенсии россиян за три года

Пенсионный фонд России представил проект своего бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, запланировано три повышения пенсий.
ФедералПресс 02:18
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Общество

Роспотребнадзор проверит сухие завтраки для детей

Роспотребнадзор проведет внеплановые контрольные проверки сухих завтраков для школьников.
Москва 24 00:15
Происшествия

На складе боеприпасов на Северном Кипре прогремел взрыв

Министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил, что жертв в результате произошедшего утром в четверг, 12 сентября, взрыва на складе боеприпасов к востоку от города Гирне на севере Кипра нет.
REGNUM 02:50
Технологии

Mail.Ru Group запустит еще один мессенджер в дополнение к ICQ и «Там-Там»

Mail.Ru Group готовится запустить новый мессенджер для компаний — MyTeam. Об этом РБК рассказал представитель группы.
РБК 03:01
Происшествия

Сбившая подростка экс-чиновница требует 100 тысяч у его родителей

News.ru вчера в 16:27
Футбол

Экс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»

В петербургском «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год.
Матч ТВ 02:53
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное