Гаджеты

РБКРБКApple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone

Презентация новинок Apple будет сдвинута с сентября (последние несколько лет корпорация представляла новые модели и устройства в этом месяце) на более поздний срок. Об этом заявил финансовый директор компании Лука Маэстри, передает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Новые iPhone не выйдут в сентябре — Apple задержит их выпуск на несколько недель

3DNews21:43

Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем обычно

Эхо Москвы20:11

Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone

РБК20:56

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

URA.Ru20:50

Applе назвала дату выхода новых IPhone

Телеканал 360°20:38

Apple выпустит новые iPhone с запозданием

Комсомольская правда21:23

Apple не выдержала и официально объявила о задержке iPhone 12

iXBT.com20:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Киберспорт

Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2

Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
Bookmaker-ratings.ru 16:59
Политика

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 19:46
4
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Lenta.ru 18:09
88
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
36
Происшествия

Добровинский спрогнозировал приговор по делу Ефремова

Адвокат потерпевших по уголовному делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский считает, что актеру вынесут обвинительный приговор.
Аргументы и Факты 16:48
13
Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
94
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
404
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
100
Космос

На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн

Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмы вчера в 04:59
3
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
17
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
427
Армия и оружие

В Польше оценили мощь «Спрута» из России

В Defence24 объяснили преимущества "Спрута" над китайскими легкими танками. В Польше оценили мощь "Спрута-СД" из России.
Piter.tv 08:23
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12

Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
Megaobzor.com вчера в 03:23
58
Политика

Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM 06:41
414
Политика

Трамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском 18:55
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
131
Общество

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:02
1,7K
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru вчера в 09:42
3
Космос

Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма

Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47
7
Политика

В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство

Lenta.ru 07:58
169
Здоровье

На Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Двадцать два человека заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, число заражённых увеличилось до 1551, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 02:24
81
Общество

Мантуров исключил дефицит лекарств и повышение цен на них

"Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может", - сказал министр.
Газета.Ru 20:21
Армия и оружие

Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
36
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 вчера в 07:48
358
Политика

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

Известия 20:03
Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
712
Путешествия

Туристы жалуются на низкое качество отдыха в Турции

Белорусские туристы рассказали об обмане турфирм и испорченном отдыхе. Гражданам Белоруссии путешествия в Турцию разрешили еще месяц назад.
Народные новости 13:34
121
Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

Gazeta.SPb 04:18
2
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Приангарье

Известия 08:21
6
Шоу-бизнес

Гражданская жена жертвы Ефремова пожаловалась на суд

Ходатайство Ирины Стерховой, гражданской жены погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, рассматривалось без ее участия.
Рамблер 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное