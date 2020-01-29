Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на услуги и аксессуары.

Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке – $91,8 млрд и по прибыли на одну акцию за квартал – $4,9%. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании отчете за квартал. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.

Apple объявила о рекордной в своей истории выручке за квартал

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Происшествия У госпитализированных в Кемерове двух человек не нашли коронавирус Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.

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