Общество
ВедомостиApple объявила о рекордной в своей истории выручке за квартал
Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке – $91,8 млрд и по прибыли на одну акцию за квартал – $4,9%. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании отчете за квартал. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.
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Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на услуги и аксессуары.
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Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Происшествия
Убийство ростовского депутата с женой могло быть местью за отца
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Финансы
Курс евро и доллара вырос по отношению к рублю
Официальный курс евро и доллара по отношению к рублю, установленный Центробанком на 29 января, вырос, сообщает Газета.ru.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери
Недавно пара даже вместе появилась на дне рождения Таисии.
Политика
Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы правительства Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Происшествия
У госпитализированных в Кемерове двух человек не нашли коронавирус
Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Общество
ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис
В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Общество
Телеканал RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube
Телеканал RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
Пенсию в 200 тысяч руб. экс-губернатору назвали законной
Экономика
В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Экономика
Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO
Банк «Открытие» может провести первичное размещение своих акций на бирже в сентябре-октябре 2021 года, заявил журналистам его глава Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК.
Общество
Новый министр экономического развития за неделю в Москве получил 9 автоштрафов
Новый министр экономического развития - бывший губернатор Пермского края Максим Решетников за первую неделю в Москве успел собрать девять автоштрафов, об этом сообщает пермский штаб политика Алексея Навального.
Общество
Росреестр хочет снять запрет на строительство рядом с нацпарками
Росреестр предложил снять запрет на строительство соцобъектов и жилых домов рядом с территориями национальных парков.
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".