Общество

РБКРБКApple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса

В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
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Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

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Apple ограничит поставки айфонов по всему миру

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Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса

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Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
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В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Коммерсантъ 03:28
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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Газета.Ru 02:33
Армия и оружие

Тяжелый бой в Золотом: Украина несет серьезные потери в Донбассе, захвачены опорные пункты

Развязавшие ранним утром 18 февраля бой под Золотым ВСУ теряют позиции и несут потери.
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Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Уткин: если финансовый фэйр-плей придёт в Россию, то я бы начинал с дела Сутормина

Известный блогер Василий Уткин высказался о возможном интересе УЕФА к российскому футболу на предмет соблюдения правил финансового фэйр-плей.
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» (организация запрещена в России).
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Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции

Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
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Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

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