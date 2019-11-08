Общество
РБКApple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
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Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess
Авто
Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России
Армия и оружие
Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»
Происшествия
Третье дело о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд
Прокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимней вишни" в отношении чиновников по обвинению в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Происшествия
На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Якубович рассказал о спасении Диброва
Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Армия и оружие
Тяжелый бой в Золотом: Украина несет серьезные потери в Донбассе, захвачены опорные пункты
Развязавшие ранним утром 18 февраля бой под Золотым ВСУ теряют позиции и несут потери.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Политика
Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе
Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.
Армия и оружие
Украину уличили в поставках военной продукции в Россию
Общество
Радаев ликвидировал три должности в правительстве региона
В саратовском правительстве упразднены три должности.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери
Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
Уткин: если финансовый фэйр-плей придёт в Россию, то я бы начинал с дела Сутормина
Известный блогер Василий Уткин высказался о возможном интересе УЕФА к российскому футболу на предмет соблюдения правил финансового фэйр-плей.
Общество
Миронов обратился в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети»
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» (организация запрещена в России).
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее
Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.