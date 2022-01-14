Американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте службы.
Согласно информации с сайта, американская компания пока не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не создала филиал, не открыла представительство или не учредила российское юридическое лицо.
Украина заподозрила российские спецслужбы в причастности к кибератаке на сайты госорганов, соответствующее расследование о возможной связи ведет Служба безопасности Украины (СБУ), об этом сообщается на сайте ведомства.