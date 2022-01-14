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Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона «о приземлении»

Американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте службы.
ТАСС
В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России.
ТАСС
Согласно информации с сайта, американская компания пока не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не создала филиал, не открыла представительство или не учредила российское юридическое лицо.
Lenta.ru
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Apple зарегистрировалась на сайте Роскомнадзора по закону «о приземлении»
РБКвчера в 14:38
Apple начала выполнять требования закона о «приземлении»
Интерфаксвчера в 13:23
На сайте Роскомнадзора появился личный кабинет Apple
Северпоствчера в 14:36
Apple открыла кабинет на сайте Роскомнадзора
Взгляд.рувчера в 13:28
Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона «о приземлении»
ТАССвчера в 13:07
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