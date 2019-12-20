Технологии
Lenta.ruApple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, инженеры из космической индустрии работают над созданием технологии, связанной с передачей данных с помощью спутников.
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с чего всё началось
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.Ведомостивчера в 12:20
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