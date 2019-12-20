с чего всё началось

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, инженеры из космической индустрии работают над созданием технологии, связанной с передачей данных с помощью спутников.

Кино Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.

Общество Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.

Происшествия Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.

Спорт СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Политика Василий Волга: Корпоратив у «Слуг народа» Красиво одетые, напудренные и напомаженные, в сопровождение жен и мужей, пахнущие заграничным парфюмом и дорогим виски «слуги украинского народа» будут потреблять сегодня в одном из самых дорогих киевских ресторанов «CHI» изысканные блюда и редкий алкоголь, названия которых украинскому народу ничего не скажет.

Политика Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Политика Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.