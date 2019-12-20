Технологии

Lenta.ruLenta.ruApple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, инженеры из космической индустрии работают над созданием технологии, связанной с передачей данных с помощью спутников.
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с чего всё началось
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Ведомостивчера в 12:20

Подробнее о событии

Apple работает над спутниками для передачи данных на устройства

News.ruвчера в 06:56

Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Ведомостивчера в 12:20

Компания Apple создала подразделение для секретной разработки спутников

Эхо Москвывчера в 16:00

В США сообщили о секретном проекте Apple, связанном со спутниками

Интерфаксвчера в 12:37

СМИ сообщили о секретном проекте Apple по спутникам

Взгляд.рувчера в 13:10

Bloomberg: Apple работает над спутниками для передачи данных на устройства

Газета.Ruвчера в 12:30

СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников

РБКвчера в 16:13
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Супруга Константина Эрнста впервые вышла в свет беременной

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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Политика

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости вчера в 22:14
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В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек

РИА Новости 00:27
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости вчера в 12:10
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Спорт

СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
RT на русском 02:22
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
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Василий Волга: Корпоратив у «Слуг народа»

Красиво одетые, напудренные и напомаженные, в сопровождение жен и мужей, пахнущие заграничным парфюмом и дорогим виски «слуги украинского народа» будут потреблять сегодня в одном из самых дорогих киевских ресторанов «CHI» изысканные блюда и редкий алкоголь, названия которых украинскому народу ничего не скажет.
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Политика

Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите

Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».
Профиль вчера в 14:04
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
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Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев

"Голосующие олени лучше говорящих попугаев!" — подписал рулевой "железнодорожников" фото с наградой.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru вчера в 12:25
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Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом

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Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru 19 декабря в 08:56
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 19 декабря в 13:09
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Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

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ТАСС 19 декабря в 10:28
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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости вчера в 07:16
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Очевидец снял, как во Внуково на тележке везут воющего мужчину

По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог идти сам. Его пришлось транспортировать в наручниках на багажной тележке.
РИА Новости 01:17
Происшествия

Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки

Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Lenta.ru вчера в 07:51
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Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ среди россиян

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Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
РИА Новости вчера в 23:50
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Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Народные новости вчера в 17:17
Происшествия

Два детских сада в Москве эвакуировали в связи с угрозой взрыва

Два московских детских сада эвакуировали в связи с угрозой взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Агентство Москва вчера в 07:42
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Ведомости вчера в 14:22
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Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Lenta.ru вчера в 22:11
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Гвардиола заявил, что хочет и дальше работать в «Манчестер Сити»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своем будущем в английском клубе.
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СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк

Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
РИА Новости вчера в 07:24
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