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Apple стала первой в мире компанией с рыночной стоимостью $3 трлн

Капитализация Apple в ходе торгов на бирже 3 января впервые достигла $3 трлн, следует из данных Nasdaq.
Forbes
С тех пор, как капитализация Apple впервые превысила $2 трлн, прошло полтора года.
Forbes
По последней информации, капитализация компании в данный момент превышает 2,5 триллиона долларов.
Компания
Основанная в 1976 году Apple производит iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.
ТАСС

Подробнее о событии

Apple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлн
Коммерсантъ3 января в 15:25
Капитализация Apple превысила три триллиона долларов
Телеканал 360°3 января в 14:56
Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларов
РИА Новости3 января в 14:05
Аpple стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила три триллиона долларов
Lenta.ru3 января в 14:13
Apple стала первой в мире компанией с рыночной стоимостью $3 трлн
Forbes3 января в 14:06
Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлн
ТАСС3 января в 14:13
Apple стала первой компанией с капитализацией в $3 трлн
RT на русском3 января в 14:01

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