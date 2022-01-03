ForbesApple стала первой в мире компанией с рыночной стоимостью $3 трлнКапитализация Apple в ходе торгов на бирже 3 января впервые достигла $3 трлн, следует из данных Nasdaq.ForbesС тех пор, как капитализация Apple впервые превысила $2 трлн, прошло полтора года.ForbesПо последней информации, капитализация компании в данный момент превышает 2,5 триллиона долларов.КомпанияОснованная в 1976 году Apple производит iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.ТАССЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаНациональная служба новостейLife.ruИА "Реалист"ИнфоросТелеканал 360°ПолитРоссияНТВВечерняя МоскваUfacityNews.ruRT на русскомREGNUMАфиша DailyКомсомольская правдаAnewsБрянские новостиИА Красная ВеснаЯмал-МедиаМИР 24Экономика сегодняNewInformПодробнее о событииApple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлнКоммерсантъ3 января в 15:25Капитализация Apple превысила три триллиона долларовТелеканал 360°3 января в 14:56Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларовРИА Новости3 января в 14:05Аpple стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила три триллиона долларовLenta.ru3 января в 14:13Apple стала первой в мире компанией с рыночной стоимостью $3 трлнForbes3 января в 14:06Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлнТАСС3 января в 14:13Apple стала первой компанией с капитализацией в $3 трлнRT на русском3 января в 14:01Показать ещёОценить98Поделиться