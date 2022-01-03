Будьте в Плюсе

Apple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлн

Капитализация Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила $3 трлн.
Коммерсантъ
Теперь Apple располагается на вершине списка крупнейших по капитализации компаний.
Экономика сегодня
Замыкает тройку лидеров в этом рейтинге Saudi Aramco с капитализацией 1,9 триллиона долларов.
Комсомольская правда
Компания Apple была основана в 1976 году.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Apple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлн
Коммерсантъвчера в 15:25
Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлн
ТАССвчера в 14:13
Аpple стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила три триллиона долларов
Lenta.ruвчера в 14:13
Apple стала первой в мире компанией с рыночной стоимостью $3 трлн
Forbesвчера в 14:06
Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларов
РИА Новостивчера в 14:05
Apple стала первой компанией с капитализацией в $3 трлн
RT на русскомвчера в 14:01
Apple стала первой компанией в истории, чья капитализация превысила 3 триллиона долларов
Эхо Москвывчера в 13:56

Интересное

Исполнитель роли Люциуса Малфоя травмировал на съёмках «Тайной комнаты» Тома Фелтона

На вооружении у старшего Малфоя была трость в виде змеи с раскрытой пастью, и он ею ударил Драко по рукам, когда тот решил потрогать товары в лавке.
Канобувчера в 06:23

Состояние семьи миллиардера Ма Цзяньжуна за сутки упало на $750 млн

Состояние семьи китайского миллиардера Ма Цзяньжуна за сутки уменьшилось на $750 млн после новостей о приостановке производства на заводах одного из крупнейших китайских экспортеров текстильных изделий Shenzhou International, сообщает Forbes.
РБКвчера в 09:48

Песков назвал глупостью слухи о бронежилете Путина во время новогоднего обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью сообщения о том, что Владимир Путин во время новогоднего обращения надел бронежилет, сообщает издание Daily Storm.
Газета.Ruвчера в 10:29

Смартфоны серии iQOO 9 стали доступны для предзаказа, не дожидаясь анонса

Не дожидаясь официального анонса, известная китайская площадка JD.com начала прием предварительных заказов на устройства.
Superplanshet.ruвчера в 07:52

Пенсионерам напомнили об изменениях в 2022 году

В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут российских пенсионеров, сообщает "Российская газета".
Газета.Ruвчера в 10:02

Мистер Бин «стал» главным героем Cyberpunk 2077

В сети появилось новое видео от пользователя сервиса YouTube под ником eli_handle_b․wav.
Gamemag.ruвчера в 10:43

Автобус с пассажирами съехал в кювет на Сахалине

По факту съезда рейсового автобуса в кювет местная прокуратура назначила проверку. Сообщается, что один человек получил травмы.
РЕН ТВвчера в 00:18

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицит

Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.
РИА Новостивчера в 08:24

Спецэпизод «Гарри Поттера» стал доступен для просмотра в России

Представители Warner Bros. отметили, что это – дань уважения всем, чьи сердца затронули фильмы о Гарри Поттере, пишет ФАН.
ГЛАС.RUвчера в 02:45

Экс-участница Comedy Woman Мария Кравченко потеряла около 70% волос из-за COVID-19

Экс-участница Comedy Woman Мария Кравченко потеряла около 70% волос из-за COVID-19.
Центральная Служба Новостейвчера в 15:17