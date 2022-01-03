КоммерсантъApple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлнКапитализация Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила $3 трлн.КоммерсантъТеперь Apple располагается на вершине списка крупнейших по капитализации компаний.Экономика сегодняЗамыкает тройку лидеров в этом рейтинге Saudi Aramco с капитализацией 1,9 триллиона долларов.Комсомольская правдаКомпания Apple была основана в 1976 году.РЕН ТВЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаТелеканал 360°Life.ruНТВRT на русскомГазета.RuКомсомольская правдаUfacityNews.ruЭкономика сегодняЯмал-МедиаВечерняя МоскваРоссийская газетаФАНПодробнее о событииApple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлнКоммерсантъвчера в 15:25Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлнТАССвчера в 14:13Аpple стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила три триллиона долларовLenta.ruвчера в 14:13Apple стала первой в мире компанией с рыночной стоимостью $3 трлнForbesвчера в 14:06Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларовРИА Новостивчера в 14:05Apple стала первой компанией с капитализацией в $3 трлнRT на русскомвчера в 14:01Apple стала первой компанией в истории, чья капитализация превысила 3 триллиона долларовЭхо Москвывчера в 13:56Показать ещёОценить44Поделиться