КоммерсантъApple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлнКапитализация Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила $3 трлн.КоммерсантъТеперь Apple располагается на вершине списка крупнейших по капитализации компаний.Экономика сегодняКапитализация Apple превысила $2 трлн в августе 2020 года.КоммерсантъЗамыкает тройку лидеров в этом рейтинге Saudi Aramco с капитализацией 1,9 триллиона долларов.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейТК ЗвездаТелеканал 360°Life.ruНТВRT на русскомГазета.RuREGNUMКомсомольская правдаUfacityNews.ruЭкономика сегодняМИР 24Ямал-МедиаАБНВечерняя МоскваРоссийская газетаФАНПодробнее о событииApple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлнКоммерсантъвчера в 15:25Аpple стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила три триллиона долларовLenta.ruвчера в 14:13Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлнТАССвчера в 14:13Капитализация Apple превысила три триллиона долларовТелеканал 360°вчера в 14:56Apple стала первой в мире компанией с рыночной стоимостью $3 трлнForbesвчера в 14:06Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларовРИА Новостивчера в 14:05Apple стала первой компанией с капитализацией в $3 трлнRT на русскомвчера в 14:01Показать ещёОценить61Поделиться