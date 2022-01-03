"Ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины, ещё один мужчина 1982 года рождения спасаясь от огня прыгнул с высоты 5 этажа, от полученных повреждений он скончался", - говорится в сообщении СК.