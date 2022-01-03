Игорь Богданофф (Богданов), который вместе со своим братом-близнецом Григорием (Гришкой) стал известен благодаря первой на французском телевидении передаче о научной фантастике, умер в возрасте 72 лет.
"Ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины, ещё один мужчина 1982 года рождения спасаясь от огня прыгнул с высоты 5 этажа, от полученных повреждений он скончался", - говорится в сообщении СК.
Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, ослабил позиции американского доллара относительно других валют, рассказал агентству "Прайм" эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.