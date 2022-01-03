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Apple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлн

Капитализация Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила $3 трлн.
Коммерсантъ
Теперь Apple располагается на вершине списка крупнейших по капитализации компаний.
Экономика сегодня
Замыкает тройку лидеров в этом рейтинге Saudi Aramco с капитализацией 1,9 триллиона долларов.
Комсомольская правда
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
РИА Новости

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Apple стала первой компанией с капитализацией выше $3 трлн
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