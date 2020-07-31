Экономика

РИА НовостиРИА НовостиApple стала самой дорогой компанией в мире

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
В результате рыночная капитализация американской компании достигла $1,786 трлн, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире, отмечает
 Reuters.
Forbesвчера в 12:59

Подробнее о событии

Акции Apple выросли почти на 10,5%, капитализация выросла до 1,84 трлн

ПРАЙМвчера в 16:40

На фондовых торгах в США стоимость акций Apple впервые превысила $400

ТАССвчера в 12:46

Названа самая дорогая компания в мире

Газета.Ruвчера в 12:15

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Взгляд.рувчера в 11:58

Apple стала самой дорогой компанией в мире

РИА Новостивчера в 11:40

Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира

РБКвчера в 11:39

Apple превзошла по рыночной капитализации Saudi Aramco

RT на русскомвчера в 11:27
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Общество

Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

Петрозаводск говорит вчера в 13:16
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Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

Киевский районный суд Симферополя арестовал организатора перевозки микроавтобусом, попавшим в смертельное ДТП в Крыму.
RT на русском 07:43
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Здоровье

Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль

1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru вчера в 22:42
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Футбол

Министр спорта Подмосковья высказался по поводу ухода Юрана из «Химок»

Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков прокомментировал письмо футболистов "Химок", которое игроки написали на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева в связи с увольнением экс-главного тренера команды Сергея Юрана.
РИА Новости 07:31
Шоу-бизнес

Седокова показала свадебное фото с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова опубликовала свадебную фотографию с баскетболистом Янисом Тиммой.
Московский Комсомолец 05:01
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Общество

Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым

Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
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Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Наука

Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
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Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
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Шоу-бизнес

Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова

Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews 06:58
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Космос

Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года

Известия вчера в 09:18
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Финансы

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Завершен этап клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Вести.Ru 03:58
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Общество

Охлобыстин заявил, что адвокат Ефремова «загипнотизировал» актера

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает на артиста давление, заявил писатель Иван Охлобыстин.
Вечерняя Москва 05:27
Армия и оружие

Молебен по случаю 90-летия ВДВ прошел в Главном храме ВС России

В воскресенье в России отметят юбилей Воздушно-десантных войск.
МИР 24 07:17
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Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Шоу-бизнес

Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

Клип известной исполнительницы Светланы Лободы на песню Boom Boom ставит рекорды по дизлайкам.
Территория новостей 07:14
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Общество

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
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Общество

Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж

Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.
RuNews24.ru 02:02
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

При столкновении легкового и грузового автомобиля в Алтайском крае погибли три человека.
Известия 07:44
Армия и оружие

Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:50
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