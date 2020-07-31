Экономика
РИА НовостиApple стала самой дорогой компанией в мире
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
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В результате рыночная капитализация американской компании достигла $1,786 трлн, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире, отмечает Reuters.Forbesвчера в 12:59
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Общество
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
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Происшествия
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UfacityNews.ru вчера в 22:42
Футбол
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Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков прокомментировал письмо футболистов "Химок", которое игроки написали на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева в связи с увольнением экс-главного тренера команды Сергея Юрана.
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Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
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Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Шоу-бизнес
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews 06:58
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Космос
Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года
Известия вчера в 09:18
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Известия вчера в 07:50
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Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
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Evo-rus.com вчера в 09:09
Общество
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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
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Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Охлобыстин заявил, что адвокат Ефремова «загипнотизировал» актера
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает на артиста давление, заявил писатель Иван Охлобыстин.
Вечерняя Москва 05:27
Армия и оружие
Молебен по случаю 90-летия ВДВ прошел в Главном храме ВС России
В воскресенье в России отметят юбилей Воздушно-десантных войск.
МИР 24 07:17
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
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Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
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Общество
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«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
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Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.
RuNews24.ru 02:02
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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае
При столкновении легкового и грузового автомобиля в Алтайском крае погибли три человека.
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Армия и оружие
Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:50