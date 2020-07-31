с чего всё началось

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

Apple стала самой дорогой компанией в мире

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Общество Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации. 5