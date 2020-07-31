Apple стала самой дорогой компанией в мире
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.В источнике
С чего всё началось
В результате рыночная капитализация американской компании достигла $1,786 трлн, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире, отмечает
Reuters.
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