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РИА Новости

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.В источнике
С чего всё началось
В результате рыночная капитализация американской компании достигла $1,786 трлн, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире, отмечает
 Reuters.
Forbesвчера в 12:59
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Взгляд.ру

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Взгляд.рувчера в 11:58
ТАСС

На фондовых торгах в США стоимость акций Apple впервые превысила $400

ТАССвчера в 12:46
Газета.Ru

Названа самая дорогая компания в мире

Газета.Ruвчера в 12:15
ПРАЙМ

Акции Apple выросли почти на 10,5%, капитализация выросла до 1,84 трлн

ПРАЙМвчера в 16:40
РИА Новости

Apple стала самой дорогой компанией в мире

РИА Новостивчера в 11:40
РБК

Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира

РБКвчера в 11:39
RT на русском

Apple превзошла по рыночной капитализации Saudi Aramco

RT на русскомвчера в 11:27
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В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района
RT на русском09:03
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
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Украина предъявила обвинение задержанным в Минске российским гражданам

Генеральная прокуратура Украины предъявила задержанным в Минске гражданам России обвинение, а также обратилась к республиканским правоохранителям с просьбой об их временном аресте, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия06:04
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