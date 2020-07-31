с чего всё началось

31 июля стоимость одной бумаги Apple увеличилась до 412 долларов (данные биржи NASDAQ). Это максимальная стоимость акции айти-гиганта. Кроме того, теперь рыночная капитализация компании составляет 1,78 триллион долларов, что выводит Apple на первую строчку самых дорогих компаний мира.

Apple стала самой дорогой компанией в мире

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