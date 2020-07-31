Экономика
КоммерсантъApple впервые стала дороже Saudi Aramco
Акции Apple по состоянию на 21:00 мск подорожали на 7% и торгуются на уровне за $412,17 штуку, следует из данных биржи Nasdaq. Исходя из этих котировок, капитализация американской компании составляет около $1,78 трлн.
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В результате рыночная капитализация американской компании достигла $1,786 трлн, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире, отмечает Reuters.Forbesвчера в 12:59
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:54
Общество
NYT: Microsoft может купить долю в TikTok
Корпорация Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:24
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 13:06
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости 01:18
Шоу-бизнес
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
Политика
Bloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске
Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ 12:20
Общество
В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию
В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.
Известия 13:53
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Футбол
«Арсенал» и «Челси» после первого тайма играют вничью
«Арсенал» в своей истории 13 раз владел Кубком Англии, а в активе «Челси» — восемь трофеев.
ProstoProSport 13:25
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Известная российская телеведущая, модель и главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук выходит замуж.
Территория новостей 02:25
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru 11:07
Общество
Из перечня маркируемых товаров в России убрали парфюмерные пробники
Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции, а также обувь, изготовленную ремесленниками.
RT на русском 06:32
Футбол
Семин прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана из подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:00
Гаджеты
Sapphire представила доступную графику Radeon RX 5700 XT Pulse BE
Ассортимент графических карт Sapphire пополнился относительно доступной моделью Radeon RX 5700 XT в серии Pulse BE.
Anonsens 30 июля в 14:02
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин пропустит матч НХЛ с «Каролиной»
Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин не примет участия в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли с "Каролина Харрикейнз", сообщил журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен в своем аккаунте в Twitter .
РИА Новости 11:48
Футбол
15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспресс 10:07
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Музыка
Концерт «Музыка для всех» пройдет в Курске завтра
Курская филармония напоминает: завтра состоится концерт проекта «Музыка для всех».
ТРК Сейм (Курск) вчера в 10:25
Армия и оружие
Дюмин и Шойгу приняли участие в праздновании 90-летия ВДВ в Алабино
1 августа в Алабино прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.
Тульские новости 13:40