с чего всё началось

Акции Apple по состоянию на 21:00 мск подорожали на 7% и торгуются на уровне за $412,17 штуку, следует из данных биржи Nasdaq. Исходя из этих котировок, капитализация американской компании составляет около $1,78 трлн.

Происшествия Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей. 56

Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 215

Происшествия Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области. 73

Баскетбол Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.

Общество В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.

Армия и оружие В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1» Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности. 26

Футбол «Арсенал» и «Челси» после первого тайма играют вничью «Арсенал» в своей истории 13 раз владел Кубком Англии, а в активе «Челси» — восемь трофеев.

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 3K

Здоровье На Украине начали действовать новые правила карантина С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.

Общество Из перечня маркируемых товаров в России убрали парфюмерные пробники Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции, а также обувь, изготовленную ремесленниками.

Футбол Семин прокомментировал увольнение Юрана из «Химок» Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана из подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".

Хоккей Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин пропустит матч НХЛ с «Каролиной» Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин не примет участия в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли с "Каролина Харрикейнз", сообщил журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен в своем аккаунте в Twitter .

Футбол 15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.