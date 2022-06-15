КомпанияApple вернула статус самого дорогого брендаАмериканская компания Apple в этом году вернулась на первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира.КомпанияНа вторую строчку поднялась Google, стоимость бренда которой взлетела на 79%, до $819,6 млрд.ИнтерфаксТем временем Amazon, лидер прошлого года, сумела увеличить стоимость своего бренда всего на 3%, из-за чего компания опустилась на третью позицию с результатом $705,6 млрд.ИнтерфаксСамым быстрорастущим стал бренд Cartier, стоимость которого взлетела за год на 88% - до $10,1 млрд.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНТВГлагоLМИР 24UfacityNews.ruБизнес ФМ Санкт-ПетербургНовые ИзвестияПодробнее о событииApple стала самым дорогим брендом в миреFinam.Ru11:17Apple вернула себе звание самого дорогого бренда в миреКоммерсантъ07:13Рейтинг самых дорогих брендов мира возглавила AppleНТВ05:29Apple стала самым дорогим брендом мираФонтанка.Ру06:31Apple вернула статус самого дорогого бренда в миреНовые Известия05:59Apple стала самым дорогим брендом в миреLenta.ru07:07Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив AmazonИнтерфакс05:09Показать ещёОценить15Поделиться