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Apple вернула статус самого дорогого бренда

Американская компания Apple в этом году вернулась на первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира.
Компания
На вторую строчку поднялась Google, стоимость бренда которой взлетела на 79%, до $819,6 млрд.
Интерфакс
Тем временем Amazon, лидер прошлого года, сумела увеличить стоимость своего бренда всего на 3%, из-за чего компания опустилась на третью позицию с результатом $705,6 млрд.
Интерфакс
Самым быстрорастущим стал бренд Cartier, стоимость которого взлетела за год на 88% - до $10,1 млрд.
Интерфакс

Подробнее о событии

Apple стала самым дорогим брендом в мире
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Apple вернула себе звание самого дорогого бренда в мире
Коммерсантъ07:13
Рейтинг самых дорогих брендов мира возглавила Apple
НТВ05:29
Apple стала самым дорогим брендом мира
Фонтанка.Ру06:31
Apple вернула статус самого дорогого бренда в мире
Новые Известия05:59
Apple стала самым дорогим брендом в мире
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