Общество

РБКРБКApple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами. Обе эти компании — Tech Data и Ingram Micro — также были оштрафованы, на €76,1 млн и €62,97 млн соответственно.
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Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

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Власти Франции оштрафовали Apple на €1,1 млрд

Коммерсантъ08:24

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

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РЕН ТВ07:11

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ТАСС07:01

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