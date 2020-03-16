Общество
РБКApple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд
Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами. Обе эти компании — Tech Data и Ingram Micro — также были оштрафованы, на €76,1 млн и €62,97 млн соответственно.
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Политика
Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
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Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым
Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Финансы
На открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля
В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что на открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля.
Политика
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссии и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Армия и оружие
Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы
Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Технологии
Конференция Apple пройдет в новом формате из-за коронавируса
По сообщению американской компании конференция WWDC 2020 в этом году пройдет в онлайн-формате.
Общество
В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы
В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет 19 марта
Capcom назвал дату выхода демо Resident Evil 3 Remake.
Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
Как отмечает газета Financial Times, господин Макрон активно критиковал решения национальных властей о закрытии границ и требовал общеевропейского ответа.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева разрыдалась после очередного выпуска шоу «Давай поженимся!»
Музыка
В России появится платформа для онлайн-концертов
Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Происшествия
В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России
В Москве за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Политика
Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию
Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов
В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Экономика
Курс валют в начале недели: чем удивят доллар и евро
Украинская гривна долгое время сохраняла стабильность в своем обменном курсе, но все же на протяжении прошедшей недели немного теряла в цене.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой
Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Общество
В Тульской области введен режим повышенной готовности
С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Технологии
У клеток человека нашли вторую «дверь» для коронавируса
У клеток человека нашли вторую "дверь" для коронавируса. Это белок CD147, которым также пользуются возбудитель атипичной пневмонии.
Футбол
Семин высказался о предложении Федуна досрочно завершить чемпионат
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о предложении владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат России из-за ситуации с коронавирусом.