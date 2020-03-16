Общество
РБКApple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд
Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами. Обе эти компании — Tech Data и Ingram Micro — также были оштрафованы, на €76,1 млн и €62,97 млн соответственно.
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Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по борьбе с новой коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
Кино
Производство сериала «Ведьмак» приостановили из-за коронавируса
Начиная с 16 марта, стриминговый сервис Netflix приостановил производство всех своих проектов на территории США и Канады.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
Глава Каталонии заразился новым коронавирусом
У главы правительства Каталонии Кима Торра подтверждено заражение новым коронавирусом.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
Армия и оружие
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Политика
КС России признал законность поправок в Конституцию
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Космос
SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта
Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, который должен был состояться 15 марта во Флориде.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Кино
Из-за коронавируса показатели проката США стали худшими за 20 лет
По сравнению с прошлым уикендом, показатели продаж упали на 45%, и лишь «Вперёд» от Pixar смог преодолеть отметку в 10 млн долларов сборов за последние три дня.
Политика
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
Спорт
Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России
Министерство спорта до особого разрешения отменило все международные спортивные мероприятия, говорится в документе, поступившем в распоряжении РИА Новости.
Шоу-бизнес
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса, известная по ролям в фильмах «Хитмен», «Макс Пэйн» и «Квант милосердия», Ольга Куриленко в личном микроблоге рассказала поклонникам о заражении вирусом нового типа.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Общество
Иностранцам временно запретили посещать российские учреждения культуры
Минкультуры РФ временно запретило иностранцам посещать российские учреждения культуры, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Авто
В Чили нашли редкий советский микроавтобус
В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
Общество
Въезд в Шенгенскую зону запретят
Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Космос
Высокая температура на Меркурии может создать лед
Политика
МИД России направил Украине ноту из-за инцидента с посольством в Киеве
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство в связи с инцидентом у российского посольства в Киеве.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.