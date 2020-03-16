Общество

РБКРБКApple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами. Обе эти компании — Tech Data и Ingram Micro — также были оштрафованы, на €76,1 млн и €62,97 млн соответственно.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

РБК09:33

Власти Франции оштрафовали Apple на €1,1 млрд

Коммерсантъ08:24

Apple оштрафовали во Франции на €1,1 млрд за нарушение правил конкуренции

ТАСС07:01

Apple оштрафовали на €1,1 млрд

Газета.Ru07:56

Apple за нарушение конкуренции выписали рекордный во Франции штраф

РЕН ТВ07:11

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Ведомости08:18

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Интерфакс06:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Здоровье

Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
ФАН вчера в 03:39
Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по борьбе с новой коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 15:07
Кино

Производство сериала «Ведьмак» приостановили из-за коронавируса

Начиная с 16 марта, стриминговый сервис Netflix приостановил производство всех своих проектов на территории США и Канады.
Российская газета 04:46
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 08:55
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Общество

Глава Каталонии заразился новым коронавирусом

У главы правительства Каталонии Кима Торра подтверждено заражение новым коронавирусом.
Инфорос 10:38
Происшествия

Семь человек погибли в пожаре в Иркутской области

Вести ФМ 03:35
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

RT на русском 09:33
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
Astera вчера в 15:10
Армия и оружие

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Piter.tv 08:12
Политика

КС России признал законность поправок в Конституцию

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Известия 10:01
Космос

SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, который должен был состояться 15 марта во Флориде.
РБК вчера в 11:30
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Футбол

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 10:33
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:59
Кино

Из-за коронавируса показатели проката США стали худшими за 20 лет

По сравнению с прошлым уикендом, показатели продаж упали на 45%, и лишь «Вперёд» от Pixar смог преодолеть отметку в 10 млн долларов сборов за последние три дня.
Игромания.ру 09:11
Политика

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:29
Спорт

Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России

Министерство спорта до особого разрешения отменило все международные спортивные мероприятия, говорится в документе, поступившем в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 10:03
Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса, известная по ролям в фильмах «Хитмен», «Макс Пэйн» и «Квант милосердия», Ольга Куриленко в личном микроблоге рассказала поклонникам о заражении вирусом нового типа.
StarHit.ru вчера в 18:00
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
Общество

Иностранцам временно запретили посещать российские учреждения культуры

Минкультуры РФ временно запретило иностранцам посещать российские учреждения культуры, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 11:05
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Говорит Москва вчера в 03:25
Авто

В Чили нашли редкий советский микроавтобус

В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 14 марта в 22:36
Общество

Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:49
Космос

Высокая температура на Меркурии может создать лед

AstroNews.ru 14 марта в 14:08
Политика

МИД России направил Украине ноту из-за инцидента с посольством в Киеве

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство в связи с инцидентом у российского посольства в Киеве.
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное