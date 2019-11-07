Экономика

REGNUMREGNUMApple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее. На втором месте находится китайская компания Huawei с показателем в 132,3 млрд рублей (+114%).
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с чего всё началось

Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Если «дочки» Huawei и Apple в 2019 году продолжат расти теми же темпами, что и в прошлом, структура китайской компании выйдет на первое место по размеру выручки среди зарубежных компаний.
РБК02:00

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TAdviser составил ранкинг самых доходных офисов иностранных ИТ-компаний в России

TelecomDaily05:00

Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

ПРАЙМ04:54

Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

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Дочерняя точка Apple в России оказалась на первом месте рейтинга иностранных IT-компаний

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Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

REGNUM02:43

Российская «дочка» Apple увеличила выручку

ГЛАС.RU04:01
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Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Футбол

Что сказал Сёмин после матча «Локомотив» — «Ювентус» в Лиге чемпионов

По окончании матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера хозяев.
RT на русском вчера в 15:43
Происшествия

В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

Российская газета 04:15
Общество

Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко

Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Общество

В Росстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Самой низкой оказалась зарплата учителя в Северной Осетии – около 22 тыс. рублей.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:15
Экономика

Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

На фоне текущих экономических условий Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила она.
Российская газета 03:22
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия

В Томской области избили врача за констатацию смерти пациента

Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, однако появившийся родственник покойного потребовал продолжать оказывать пациенту медицинскую помощь.
Московский Комсомолец 03:53
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
Lenta.ru 04:00
Общество

Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных

Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.
BFM.ru 04:13
Политика

В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков

Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
RT на русском 03:12
Футбол

Черышев не сыграет за Россию против Бельгии и Сан-Марино из-за травмы

Напомним, Черышев был вызван для подготовки к матчам против национальных команд Бельгии и Сан-Марино, с которыми сборная России сыграет соответственно 16 и 19 ноября.
Интересант 02:56
Технологии

Китай запретил подросткам-геймерам играть ночью

Новый закон, ограничивающий времяпрепровождение подростков за видеоиграми, вступил в силу в Китае.
News.ru 02:06
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в России к концу недели

В Красноярске днем в конце недели ожидается до -14 градусов, ночью до -18.
Известия 03:45
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
Политика

Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Происшествия

Начальник сельской пожарной части подозревается в поджогах

Вести.Ru 04:10
Общество

В розничных магазинах полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон»

Розничные сети полностью распродали смартфоны "Яндекс.Телефон", пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
Интерфакс 02:34
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Кино

У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла

Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Происшествия

Два российских туриста утонули на одном и том же пляже в Таиланде

На следующий день в южной части пляжа Карон утонул 55-летний Сергей Ошкин из Южно-Сахалинска. Его тоже вытащили на берег другие туристы.
Радио Комсомольская правда 02:44
Интернет

В WhatsApp обновили настройки приватности

В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика

Желание перемен у россиян Кремль не взволновало

Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Национальная служба новостей вчера в 10:23
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