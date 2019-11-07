Экономика
REGNUMApple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее. На втором месте находится китайская компания Huawei с показателем в 132,3 млрд рублей (+114%).
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Если «дочки» Huawei и Apple в 2019 году продолжат расти теми же темпами, что и в прошлом, структура китайской компании выйдет на первое место по размеру выручки среди зарубежных компаний.РБК02:00
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«Эппл Рус» заняла первое место по выручке среди российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Computerworld Россия02:47
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