Экономика

iReactoriReactorApple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных IT-компаний

Согласно приведенной информации, совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний достигла 965 млрд рублей. Это значение больше на 27% показателя 2017 года. При этом «дочка» китайского Huawei поднялась с третьего на второе место рейтинга.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Если «дочки» Huawei и Apple в 2019 году продолжат расти теми же темпами, что и в прошлом, структура китайской компании выйдет на первое место по размеру выручки среди зарубежных компаний.
РБК02:00

Подробнее о событии

Дочерняя точка Apple в России оказалась на первом месте рейтинга иностранных IT-компаний

Народные новости03:57

Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

ПРАЙМ04:54

Российская «дочка» Apple увеличила выручку

ГЛАС.RU04:01

TAdviser составил ранкинг самых доходных офисов иностранных ИТ-компаний в России

TelecomDaily05:00

«Эппл Рус» заняла первое место по выручке среди российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Computerworld Россия02:47

Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

REGNUM02:43

Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Общество

На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября

Российская газета 02:57
Общество

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Российская газета 06:23
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 07:34
Общество

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Интернет

WhatsApp изменил настройки приватности

Разработчики WhatsApp обновили настройки конфиденциальности приложения. Изменения приватности коснулись контроля приглашения в группы.
Актуальные Новости 02:11
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика

Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете

Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Театры

Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве

News.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения о ремонте ветхого жилья

В Кремле не поднималась тема об оплате ремонта ветхих домов за счет жителей.
Life.ru 07:32
Политика

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Кино

Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма

Свободная Пресса вчера в 15:02
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru вчера в 04:16
Общество

Коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции

Сегодня, 7 ноября, коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октября.
Кинешемец.RU 05:37
Происшествия

Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях

Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Финансы

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.
РБК 06:30
Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек

ТАСС 05:48
Армия и оружие

Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Вести.Ru 07:03
Происшествия

Автобус протаранил здание торгового центра в Москве

Lenta.ru 06:47
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

В Якутии завели дело из-за посторонней женщины за штурвалом самолета

РБК 04:54
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Политика

Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций

Страны Евросоюза потеряли от антироссийских санкций около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Daily Storm 05:59
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика родила третьего ребенка

Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Экономика

ЕБРР выделил «Нафтогазу» €120 млн на покупку газа

«Нафтогазу Украины» выделили на закупку газа в Европе €120 млн. Об этом передает пресс-служба газовой корпорации.
REGNUM 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное