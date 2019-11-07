Если «дочки» Huawei и Apple в 2019 году продолжат расти теми же темпами, что и в прошлом, структура китайской компании выйдет на первое место по размеру выручки среди зарубежных компаний.

с чего всё началось

Согласно приведенной информации, совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний достигла 965 млрд рублей. Это значение больше на 27% показателя 2017 года. При этом «дочка» китайского Huawei поднялась с третьего на второе место рейтинга.

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