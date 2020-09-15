Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
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Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
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Большой анонс Apple обойдётся без iPhone. Только Apple Watch с поддержкой SpO2 и «безрамочный» iPad Air
iXBT.com14 сентября в 12:15