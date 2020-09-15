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Москва 24
Москва 24

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
Подробнее о событии
3DNews

Сегодня — неправильная презентация Apple, на которой не представят iPhone 12

3DNewsвчера в 03:57
News.ru

Бюджетный iPad и новые Apple Watch: чем удивила корпорация в этом году

News.ruвчера в 14:21
URA.Ru

Apple на презентации покажет новые гаджеты

URA.Ruвчера в 12:52
РБК

Apple, FedEx, Alphabet, Citigroup: за какими котировками следить

РБКвчера в 02:00
ТАСС

Как проходила презентация новинок от Apple

ТАССвчера в 14:08
Ведомости

Презентация новинок Apple впервые почти за 10 лет пройдет без нового iPhone

Ведомостивчера в 17:11
iXBT.com

Большой анонс Apple обойдётся без iPhone. Только Apple Watch с поддержкой SpO2 и «безрамочный» iPad Air

iXBT.com14 сентября в 12:15

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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Материнский капитал в России в 2021 году проиндексируют на 3, 7%

В Министерстве труда сообщили, что всего на материнский капитал в будущем году запланировано выделить 443, 3 млрд руб. Ранее "Городской ревизор" писал о российской чиновнице, уволенной после оскорбительных комментариев в адрес матерей.
Городской ревизорвчера в 06:00
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Правительство Ирландии ограничило работу из-за болезни главы минздрава

Членам ирландского кабинета министров было рекомендовано «ограничить свои передвижения» после того, как министр здравоохранения страны Стивен Доннелли сообщил о плохом самочувствии, передает 15 сентября телеканал RTE.
Известиявчера в 16:42

Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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Первая партия мобильных медицинских комплексов поступила в Приамурье

В Приамурье поступили первые пять передвижных комплексов, представляющие из себя мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые будут передвигаться по небольшим населенным пунктам региона, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Сенсаций.Нетвчера в 08:53

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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Предсказаны результаты боев Нурмагомедова с Гейджи и Тайсона с Джонсом

Говоря о поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата россиянина Хабиба Нурмагомедова с американским бойцом смешанных боевых искусств Джастином Гейджи 24 октября, Исмаилов предсказал победу российского спортсмена.
Невские Новостивчера в 16:55