Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
Смотрите также
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию
Российские ученые обнаружили следы внеземной жизни
Пенсионный фонд направил выплаты на 3,2 млн детей Московского региона
Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
В Калининграде чеченцы помыли обувь в православном источнике
Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Apple представила новые модели умных часов
Apple представила новые планшеты iPad 8 и iPad Air
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Apple представила новые модели умных часов
Названы пять важных изменений в ПДД
Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – заявил глава компании Тим Кук, открывая презентацию, которая транслировалась на YouTube-канале Apple Event
.
Подробнее о событии
Прямая трансляция презентации Apple 15 сентября 2020: iPad Air и Apple Watch series 6
ITZine.ruвчера в 11:01