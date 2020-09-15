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Москва 24
Москва 24

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – заявил глава компании Тим Кук, открывая презентацию, которая транслировалась на YouTube-канале Apple Event
.
Профильвчера в 14:29
Подробнее о событии
ITZine.ru

Прямая трансляция презентации Apple 15 сентября 2020: iPad Air и Apple Watch series 6

ITZine.ruвчера в 11:01
Ведомости

Акции Apple подешевели во время презентации новинок

Ведомостивчера в 15:10
Российская газета

Apple не показала новые iPhone

Российская газетавчера в 15:01
URA.Ru

Apple на презентации покажет новые гаджеты

URA.Ruвчера в 12:52
Фонтанка.Ру

Во время презентации новинок Apple акции компании пошли вниз

Фонтанка.Рувчера в 16:12
3DNews

Сегодня — неправильная презентация Apple, на которой не представят iPhone 12

3DNewsвчера в 03:57
РБК

Apple, FedEx, Alphabet, Citigroup: за какими котировками следить

РБКвчера в 02:00

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
922

Российские ученые обнаружили следы внеземной жизни

Российские ученые покажут снимки окаменелых древних микроорганизмов, которые могли существовать еще до появления Земли – в момент возникновения Солнечной системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексея Розанова.
TV BRICSвчера в 12:20
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Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения

Важным улучшением модели четвертого поколения стал максимально расширенный набор систем и ассистентов безопасности, а также наличие опции по открытию авто со смартфона, который можно использовать в качестве цифрового ключа с радиусом действия до 15 метров - для этого достаточно установить на гаджет специальное приложение Hyundai's Digital Key.
Новые автомобили21:43
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