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Москва 24
Москва 24

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
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Европейско-Азиатские новости

Поклонники Apple лишились нового iPhone из-за коронавируса

Европейско-Азиатские новости00:42
Фонтанка.Ру

Во время презентации новинок Apple акции компании пошли вниз

Фонтанка.Рувчера в 16:12
3DNews

Сегодня — неправильная презентация Apple, на которой не представят iPhone 12

3DNewsвчера в 03:57
ТАСС

Как проходила презентация новинок от Apple

ТАССвчера в 14:08
Российская газета

Apple не показала новые iPhone

Российская газетавчера в 15:01
URA.Ru

Apple на презентации покажет новые гаджеты

URA.Ruвчера в 12:52
Ведомости

Акции Apple подешевели во время презентации новинок

Ведомостивчера в 15:10

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Российская газета19:07
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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Как выглядит One UI 3.0 с Android 11 на Samsung Galaxy S20 и что нового

Компания Samsung анонсировала программу бета-тестирования фирменной оболочки One UI 3.0 на основе Android 11 для смартфонов Galaxy S20 в прошлом месяце, а сегодня зарегистрировавшиеся разработчики в США начали получать обновление.
iXBT.comвчера в 05:26

В России выпуск легковых автомобилей в августе 2020 года упал на 30%

По итогам августа этого года выпуск легковых автомобилей в России упал на 30% в годовом выражении — до 82,4 тысячи единиц после июльского роста на 3,9%. По итогам восьми месяцев падение составило 30,1% до 706 тысяч единиц, следует из данных Росстата.
Тарантас Ньюс23:41
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