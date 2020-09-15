Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.

С чего всё началось «Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – заявил глава компании Тим Кук, открывая презентацию, которая транслировалась на YouTube-канале Apple Event Профиль вчера в 14:29