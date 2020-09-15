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Москва 24
Москва 24

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – заявил глава компании Тим Кук, открывая презентацию, которая транслировалась на YouTube-канале Apple Event
.
Профильвчера в 14:29
Подробнее о событии
URA.Ru

Apple на презентации покажет новые гаджеты

URA.Ruвчера в 12:52
REGNUM

Apple может не показать новые модели iPhone 15 сентября

REGNUM13 сентября в 14:01
Astera

Apple не будет представлять новые iPhone 12 на презентации 15 сентября

Asteraвчера в 02:41
iXBT.com

IPhone 12 представят завтра в 20:00 мск

iXBT.com14 сентября в 04:26
Evo-rus.com

5 главных новостей из мира технологий за минувшую неделю

Evo-rus.com14 сентября в 02:00
3DNews

Сегодня — неправильная презентация Apple, на которой не представят iPhone 12

3DNewsвчера в 03:57
iReactor

Apple может отказаться от презентации новых iPhone 15 сентября

iReactor13 сентября в 10:05

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUMвчера в 10:58
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В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русскомвчера в 14:33
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В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
REGNUM19:07

«Президентские выборы в США определят исход напряжённости между Турцией и Грецией»

Президентские выборы в США определят исход нынешней напряжённости в восточном Средиземноморье, при этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, получит впечатляющий карт-бланш от своего американского коллеги Дональда Трампа в случае его переизбрания, пишет Анри Барки, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.
Московский Комсомолец Турциявчера в 06:02
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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