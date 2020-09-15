Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
Смотрите также
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет
«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ
Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения
В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса
ВТО признала незаконными пошлины США на китайские товары
Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов
В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа
Гарик Харламов озвучит перерисованного Волка в новом «Ну, погоди»
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма
Apple представила новые модели умных часов
Apple показала новый планшет iPad Air в дизайне iPad Pro
Apple представила новые модели умных часов
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Тарзан признался в измене Королевой
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – заявил глава компании Тим Кук, открывая презентацию, которая транслировалась на YouTube-канале Apple Event
.
Подробнее о событии