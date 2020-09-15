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Москва 24
Москва 24

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Во время презентации новинок Apple акции компании пошли вниз

Фонтанка.Рувчера в 16:12
Ведомости

Акции Apple подешевели во время презентации новинок

Ведомостивчера в 15:10
3DNews

Сегодня — неправильная презентация Apple, на которой не представят iPhone 12

3DNewsвчера в 03:57
ТАСС

Как проходила презентация новинок от Apple

ТАССвчера в 14:08
Российская газета

Apple не показала новые iPhone

Российская газетавчера в 15:01
URA.Ru

Apple на презентации покажет новые гаджеты

URA.Ruвчера в 12:52
SM News

Apple впервые не представила новые IPhone на сентябрьской презентации

SM Newsвчера в 14:14

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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Corsair представила системы жидкостного охлаждения iCUE Elite Capellix с яркой подсветкой

Компания Corsair анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) iCUE Elite Capellix класса «всё в одном», ориентированные на использование в игровых настольных компьютерах на аппаратных платформах AMD и Intel.
3DNewsвчера в 10:10

«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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