Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
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Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
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