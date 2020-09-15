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Москва 24
Москва 24

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad. Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Apple показывает новые устройства 15 сентября. Самое интересное

Российская газета07:52
URA.Ru

Apple на презентации покажет новые гаджеты

URA.Ru12:52
ITZine.ru

Apple показала новый мощный iPad Air 2020

ITZine.ru14:14
News.ru

Бюджетный iPad и новые Apple Watch: чем удивила компания Apple в этом году

News.ru14:21
3DNews

Сегодня — неправильная презентация Apple, на которой не представят iPhone 12

3DNews03:57
iXBT.com

Характеристики новых iPad, Apple Watch Series 6 и доступных Apple Watch SE утекли до анонса

iXBT.com00:46
Evo-rus.com

5 главных новостей из мира технологий за минувшую неделю

Evo-rus.comвчера в 02:00

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,78-2,05%

Прогноз на среду "В нынешней ситуации российский рынок может двигаться дальше, недалеко рубеж в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, который при сохранении положительного внешнего фона может быть преодолен уже завтра", - полагает Александр Бахтин.
ТАСС12:47
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Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ru09:57
2

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русском14:33
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