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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Компания Apple представляет во вторник свои новинки: впервые с 2012 года осенняя презентация обошлась без новой линейки iPhone, компания показала новые Apple Watch и iPad, сообщил гендиректор Apple Тим Кук.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – заявил глава компании Тим Кук, открывая презентацию, которая транслировалась на YouTube-канале Apple Event
.
Профильвчера в 14:29
Подробнее о событии
URA.Ru

Apple на презентации покажет новые гаджеты

URA.Ruвчера в 12:52
Evo-rus.com

5 главных новостей из мира технологий за минувшую неделю

Evo-rus.com14 сентября в 02:00
Ferra

Где посмотреть презентацию Apple с анонсом новых iPad и, возможно, iPhone 12

Ferraвчера в 04:56
РБК

Apple, FedEx, Alphabet, Citigroup: за какими котировками следить

РБКвчера в 02:00
iXBT.com

IPhone 12 представят завтра в 20:00 мск

iXBT.com14 сентября в 04:26
3DNews

Сегодня — неправильная презентация Apple, на которой не представят iPhone 12

3DNewsвчера в 03:57
REGNUM

Apple может не показать новые модели iPhone 15 сентября

REGNUM13 сентября в 14:01

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
616

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
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В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году, следует из заявления на сайте ведомства.
РИА Новостивчера в 10:45
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новостивчера в 23:23
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Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях

Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
3DNewsвчера в 13:50
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Госдума расширяет бизнес по патентам

Москва, 15 сентября 2020, 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
REGNUMвчера в 07:07
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США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ruвчера в 11:30
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