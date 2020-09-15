Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
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Компания Apple представляет во вторник свои новинки: впервые с 2012 года осенняя презентация обошлась без новой линейки iPhone, компания показала новые Apple Watch и iPad, сообщил гендиректор Apple Тим Кук.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – заявил глава компании Тим Кук, открывая презентацию, которая транслировалась на YouTube-канале Apple Event
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