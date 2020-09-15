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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Компания Apple представляет во вторник свои новинки: впервые с 2012 года осенняя презентация обошлась без новой линейки iPhone, компания показала новые Apple Watch и iPad, сообщил гендиректор Apple Тим Кук.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – заявил глава компании Тим Кук, открывая презентацию, которая транслировалась на YouTube-канале Apple Event
.
Профиль14:29
Подробнее о событии
ITZine.ru

Текстовая трансляция презентации Apple Watch и iPad Air на русском языке

ITZine.ru05:10
Российская газета

Apple не показала новые iPhone

Российская газета15:01
URA.Ru

Apple на презентации покажет новые гаджеты

URA.Ru12:52
ТАСС

Как проходила презентация новинок от Apple

ТАСС14:08
3DNews

Сегодня — неправильная презентация Apple, на которой не представят iPhone 12

3DNews03:57
РБК

Apple, FedEx, Alphabet, Citigroup: за какими котировками следить

РБК02:00
Ведомости

Презентация новинок Apple впервые почти за 10 лет пройдет без нового iPhone

Ведомости17:11

В МИД РФ не подтвердили готовность «нормандской четверки» к встрече

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что сообщение со стороны Украины о всесторонней готовности провести встречу в «нормандском формате» не является правдой, пишет РИА «Новости».
Russkie.org13:36

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известия07:03
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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

За минувшие сутки в Москве умерли десять человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс16:06