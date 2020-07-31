Экономика
КоммерсантъApple впервые стала дороже Saudi Aramco
Акции Apple по состоянию на 21:00 мск подорожали на 7% и торгуются на уровне за $412,17 штуку, следует из данных биржи Nasdaq. Исходя из этих котировок, капитализация американской компании составляет около $1,78 трлн.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В результате рыночная капитализация американской компании достигла $1,786 трлн, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире, отмечает Reuters.Forbesвчера в 12:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Глава СК Белоруссии 1 августа сообщил, что 33 гражданина России, которые ранее были задержаны местными сотрудниками правоохранительных органов, заключены под стражу.
iReactor 13:52
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Армия и оружие
На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»
Evo-rus.com вчера в 03:35
Происшествия
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Следователи считают отравление приоритетной версией смерти четырех человек на турбазе в Алтайском крае.
РИА Новости 04:09
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:54
Происшествия
В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса
Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса.
ТАСС 11:24
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
Авто
ГАЗ выпустил первые предсерийные образцы грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные образцы нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Автоновости дня 06:10
Музыка
Группа Little Big поставила новый рекорд «Евровидения»
Discover24 05:01
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
Армия и оружие
В Киеве рассказали, как установить мир в Донбассе за неделю
Ранее украинский социолог Евгений Копатько рассказал, как процесс деградации Украины влияет на Донбасс.
ФАН 11:03
Общество
Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой
Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
Общество
В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию
В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.
Известия 13:53
Общество
Из перечня маркируемых товаров в России убрали парфюмерные пробники
Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции, а также обувь, изготовленную ремесленниками.
RT на русском 06:32
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Происшествия
Авиабомбу весом в 500 кг обезвредили в Петербурге
Газета.Ru 09:58
Единоборства
Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби
Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Экономика
Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.
ПРАЙМ вчера в 02:15
Энергетика
Независимые производители газа пропали с Петербургской биржи в июле
Независимые производители газа, не менее трех месяцев подряд активно продававшие невыборку газа на биржевом рынке, в июле практически исчезли с торгов.
Интерфакс вчера в 15:21
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом
Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы.
ТАСС 04:40
Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Анонс нового Hummer состоялся в начале года, когда представительство General Motors опубликовало тизер пикапа, который войдет в модельный ряд марки GMC.
Tvoe-avto.com 30 июля в 10:58
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Армия и оружие
Какая новейшая военная техника усилила боевые возможности ВКС России
RT на русском 08:45
Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
Evo-rus.com 02:14