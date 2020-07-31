с чего всё началось

Акции Apple по состоянию на 21:00 мск подорожали на 7% и торгуются на уровне за $412,17 штуку, следует из данных биржи Nasdaq. Исходя из этих котировок, капитализация американской компании составляет около $1,78 трлн.

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Глава СК Белоруссии 1 августа сообщил, что 33 гражданина России, которые ранее были задержаны местными сотрудниками правоохранительных органов, заключены под стражу. 220

Происшествия В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса. 2

Армия и оружие В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1» Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности. 26

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 64

Общество В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.

Общество Из перечня маркируемых товаров в России убрали парфюмерные пробники Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции, а также обувь, изготовленную ремесленниками.

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 3K

Единоборства Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.

Политика Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса. 434

Экономика Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию. 1

Энергетика Независимые производители газа пропали с Петербургской биржи в июле Независимые производители газа, не менее трех месяцев подряд активно продававшие невыборку газа на биржевом рынке, в июле практически исчезли с торгов.

Происшествия Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы. 11

Авто Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года Анонс нового Hummer состоялся в начале года, когда представительство General Motors опубликовало тизер пикапа, который войдет в модельный ряд марки GMC. 21