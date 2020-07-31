Экономика

КоммерсантъКоммерсантъApple впервые стала дороже Saudi Aramco

Акции Apple по состоянию на 21:00 мск подорожали на 7% и торгуются на уровне за $412,17 штуку, следует из данных биржи Nasdaq. Исходя из этих котировок, капитализация американской компании составляет около $1,78 трлн.
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с чего всё началось
В результате рыночная капитализация американской компании достигла $1,786 трлн, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире, отмечает
 Reuters.
Forbesвчера в 12:59

Подробнее о событии

Акции Apple выросли почти на 10,5%, капитализация выросла до 1,84 трлн

ПРАЙМвчера в 16:40

Apple стала самой дорогой публичной компанией в мире

Forbesвчера в 12:59

Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира

РБКвчера в 11:39

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Взгляд.рувчера в 11:58

Apple стала самой дорогой компанией в мире

РИА Новостивчера в 11:40

Названа самая дорогая компания в мире

Газета.Ruвчера в 12:15

Apple превзошла по рыночной капитализации Saudi Aramco

RT на русскомвчера в 11:27
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Глава СК Белоруссии 1 августа сообщил, что 33 гражданина России, которые ранее были задержаны местными сотрудниками правоохранительных органов, заключены под стражу.
iReactor 13:52
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
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Армия и оружие

На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»

Evo-rus.com вчера в 03:35
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Происшествия

СК назвал вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Следователи считают отравление приоритетной версией смерти четырех человек на турбазе в Алтайском крае.
РИА Новости 04:09
78
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине

Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:54
5
Происшествия

В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

РБК 13:05
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Происшествия

В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса

Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса.
ТАСС 11:24
2
Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
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Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
24
Армия и оружие

В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
26
Авто

ГАЗ выпустил первые предсерийные образцы грузовика «Валдай Next»

Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные образцы нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Автоновости дня 06:10
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Музыка

Группа Little Big поставила новый рекорд «Евровидения»

Discover24 05:01
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
64
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
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Армия и оружие

В Киеве рассказали, как установить мир в Донбассе за неделю

Ранее украинский социолог Евгений Копатько рассказал, как процесс деградации Украины влияет на Донбасс.
ФАН 11:03
1
Общество

Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой

Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
8
Общество

В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию

В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.
Известия 13:53
Общество

Из перечня маркируемых товаров в России убрали парфюмерные пробники

Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции, а также обувь, изготовленную ремесленниками.
RT на русском 06:32
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
3K
Происшествия

Авиабомбу весом в 500 кг обезвредили в Петербурге

Газета.Ru 09:58
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Единоборства

Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби

Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Экономика

Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара

По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.
ПРАЙМ вчера в 02:15
1
Энергетика

Независимые производители газа пропали с Петербургской биржи в июле

Независимые производители газа, не менее трех месяцев подряд активно продававшие невыборку газа на биржевом рынке, в июле практически исчезли с торгов.
Интерфакс вчера в 15:21
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы.
ТАСС 04:40
11
Авто

Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года

Анонс нового Hummer состоялся в начале года, когда представительство General Motors опубликовало тизер пикапа, который войдет в модельный ряд марки GMC.
Tvoe-avto.com 30 июля в 10:58
21
Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
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Армия и оружие

Какая новейшая военная техника усилила боевые возможности ВКС России

RT на русском 08:45
Кино

«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов

Evo-rus.com 02:14
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