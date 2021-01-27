Пострадавший при взрыве в переходе в Челябинске получил ожоги 30% тела

Пострадавший при взрыве газового баллона в подземном пешеходном переходе в Челябинске будет госпитализирован в ожоговый центр, у него 25–30% ожогов тела, сообщает в четверг, 28 января, «РИА Новости» со ссылкой на горадминистрацию.