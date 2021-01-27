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Газета.Ru
Газета.Ru

Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал

Корпорация Apple впервые заработала более $100 млрд за один финансовый квартал. Об этом сообщает CNBC News.В источнике
Lenta.ru
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С чего всё началось
«Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств»,— сообщил финансовый директор Лука Маэстри, его слова приводит пресс-служба
.
Коммерсантъ20:42
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РБК

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке

РБК03:36
Lenta.ru

Apple сообщила о рекордном росте выручки

Lenta.ru21:14
Газета.Ru

Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал

Газета.Ru17:00
Комсомольская правда

Apple сообщила о росте выручки в 111 миллиардов долларов

Комсомольская правда18:52
ТАСС

Apple сообщила о рекордном росте выручки

ТАСС18:06
Life.ru

Apple получила рекордную прибыль с продаж iPhone, Apple Watch и встроенных покупок в приложениях

Life.ru17:10
Коммерсантъ

Apple получила рекордную квартальную выручку — больше $100 млрд

Коммерсантъ20:42

Пострадавший при взрыве в переходе в Челябинске получил ожоги 30% тела

Пострадавший при взрыве газового баллона в подземном пешеходном переходе в Челябинске будет госпитализирован в ожоговый центр, у него 25–30% ожогов тела, сообщает в четверг, 28 января, «РИА Новости» со ссылкой на горадминистрацию.
Известия03:38

Власти Москвы сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

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Ведомости03:26

О новой Lada Niva Travel высказался создатель дизайна для оригинальной «Нивы»

В целом Валерий Павлович назвал рестайлинг новой «Нивы» не совсем удачным, но выразил сожаление по поводу критики коллег.В качестве силового агрегата новой Lada Niva Travel используется прежний мотор в 1,7 л, форсированный до 80 л.с. (127 Нм).
ГЛАС.RU02:32