Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал
Корпорация Apple впервые заработала более $100 млрд за один финансовый квартал. Об этом сообщает CNBC News.В источнике
С чего всё началось
«Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств»,— сообщил финансовый директор Лука Маэстри, его слова приводит пресс-служба
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