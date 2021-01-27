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Газета.Ru
Газета.Ru

Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал

Согласно сообщению, в своем отчете о прибылях и убытках за первый квартал за 2021 финансовый год Apple показала самую большую выручку за все время - на уровне 111,4 млрд долларов.В источнике
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С чего всё началось
«Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств»,— сообщил финансовый директор Лука Маэстри, его слова приводит пресс-служба
.
Коммерсантъ20:42
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ПРАЙМ

Apple сообщила о рекордном росте выручки

ПРАЙМ00:29
Российская газета

Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал

Российская газета22:42
Комсомольская правда

Apple сообщила о росте выручки в 111 миллиардов долларов

Комсомольская правда18:52
Lenta.ru

Apple сообщила о рекордном росте выручки

Lenta.ru21:14
Коммерсантъ

Apple получила рекордную квартальную выручку — больше $100 млрд

Коммерсантъ20:42
РЕН ТВ

Компания Apple побила исторический рекорд по выручке

РЕН ТВ21:31
ТАСС

Apple сообщила о рекордном росте выручки

ТАСС18:06

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