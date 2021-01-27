Согласно сообщению, в своем отчете о прибылях и убытках за первый квартал за 2021 финансовый год Apple показала самую большую выручку за все время - на уровне 111,4 млрд долларов.

С чего всё началось «Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств»,— сообщил финансовый директор Лука Маэстри, его слова приводит пресс-служба Коммерсантъ 20:42