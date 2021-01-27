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Газета.Ru
Газета.Ru

Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал

Согласно сообщению, в своем отчете о прибылях и убытках за первый квартал за 2021 финансовый год Apple показала самую большую выручку за все время - на уровне 111,4 млрд долларов.В источнике
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«Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств»,— сообщил финансовый директор Лука Маэстри, его слова приводит пресс-служба
.
Коммерсантъ20:42
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ПРАЙМ

Чистая прибыль McDonald’s по итогам 2020 года сократилась на 21%

ПРАЙМ07:26
Газета.Ru

Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал

Газета.Ru17:00
Интерфакс

Apple зафиксировала рекордные показатели в I финквартале

Интерфакс00:11
Комсомольская правда

Apple сообщила о росте выручки в 111 миллиардов долларов

Комсомольская правда18:52
ТАСС

Apple сообщила о рекордном росте выручки

ТАСС18:06
Life.ru

Apple получила рекордную прибыль с продаж iPhone, Apple Watch и встроенных покупок в приложениях

Life.ru17:10
РБК

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке

РБК03:36

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Известия07:19

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