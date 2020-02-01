Общество

РБКРБКApple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении корпорации, которое опубликовал редактор Bloomberg Марк Гурман.
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