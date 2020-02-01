Общество
РБКApple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении корпорации, которое опубликовал редактор Bloomberg Марк Гурман.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Политика
Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.
Здоровье
Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек
Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей.
Футбол
«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
Происшествия
Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии
По словам Забелина, мужчина избил врача на рабочем месте, в результате побоев женщина потеряла сознание и была госпитализирована.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Здоровье
В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки из Китая, у которой обнаружили коронавирус.
Политика
Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем
Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Финансы
К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам
Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Футбол
«Зенит» огласил состав на матч с «Дюделанжем»
«Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с люксембургской командой «Дюделанж», который состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Теннис
Софья Кенин стала победительницей Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Общество
Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке
Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Политика
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
Музыка
Илон Маск записал электронный трек и разместил его в сети
Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск записал электронную композицию и выложил ее в интернет.
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.